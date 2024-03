Gianna Apostolski progovorila o najtežem životnom razdoblju: "Teško mi je bilo prihvatiti, koliko god čovjek bio spreman...''

Za Giannu Apostolski kraj prošle godine i početak ove pravi je emotivni rolerkoster. Od suočavanja s najvećim strahom i gubitkom majke do novih poslovnih uspjeha. Naime, splitska poduzetnica se vraća na male ekrane nakon 15 godina, i to u showu Nove TV "Tko to tamo pjeva?".

''Ja ne bi to nijednom čovjeku na svijetu poželjela. Izgubiti majku to je nešto najteže što mi se moglo dogoditi. Ispričavam se, ali to je toliko teško bilo prihvatiti. Koliko god čovjek bio spreman i čiste glave majka je jedna'', zaključila je Gianna Apostolski.



Kraj prošle godine za nju je, napominje, bio je najteže razdoblje u životu. Iznenadni gubitak majke, nešto je što pokušava iz dana u dan prihvatiti. No splitska poduzetnica trebala je nastaviti dalje, u moru tuge koju osjeća trenutak sreće dogodio se pozivom da se nakon više od desetljeća ponovno vrati na male ekrane.

''Nova TV ja sam zapravo produkt Nove TV. Prije 15 godina Red Carpet, sad ponovno u novoj ulozi – ''Tko to tamo pjeva'' jedan od 4 stalna panelista i moram ti priznat da sam baš uzbuđena i sretna zbog ove uloge'', rekla je Gianna.



Novi show stavlja 9 tajnih glasova pred panel poznatih osoba i natjecatelja, čiji je zadatak otkriti tko među njima ima stvarni pjevački talent, a tko je samo dobar glumac. Uspješna poduzetnica s uvjerljivom karizmom i iskustvom u showbizzu bila je pravi izbor za ulogu stručnog panelista, iako priznaje - nije uvijek jednostavno.

''Nekad bi čak trebali pozvat Sherlock Holmesa da nam riješi ove misteriozne tajne glasove jer ne možeš pogodit. Neki tako glume i izlaze na stage kao da su tamo rođeni, a na kraju kad pusti svoj stvarni glas shvatiš da čovjek nema pojma pjevati'', priča Gianna.



Ovakav show još nismo imali priliku gledati u Hrvatskoj, ali Gianna ističe kako su svi i više nego spremni osvojiti srca gledatelja te najavljuje zabavu i smijeh za sve generacije.



''Uživam dolaziti na snimanja, koliko je god to nekada naporno bit cijeli dan na televiziji, stalno te šminkaju, potežu ti kose, oblače, rastežu, i koliko god ljudi mislili da je to lako i nije. Ali to se ništa neće vidjeti na televiziji. Zato šta naša ta energija nadvlada i umor i sve'', kaže.



Najveća potpora u svemu joj je partner Duje, za kojeg kaže, da je uvijek i u svemu uz nju.



''Duje je jedini osmijeh na mome licu, on je moj početak i kraj, sunce, zemlja i nebo. Duje je netko tko mi je sve u životu, njega najviše poštujem, cijenim i volim. Ne samo da ću sa njim provesti život nego kad idemo i na drugome životu bit ćemo skupa'', kaže.



Kako se snašla ova splitska poduzetnica u ulozi panelista u novom showu, doznat ćete već ovog petka na programu Nove TV.

