Gazde otkrile skrivene hobije: Tko je u slobodno vrijeme travar, tko vinar, a tko skijaš?!

Davnih 90-ih Miroslav Rus podario im je neke od najvećih hitova "Još i danas zamiriše trešnja" i "Ja pijem da zaboravim". Tri desetljeća kasnije, Gazde su obnovile suradnju s poznatim hitmejkerom. Legendarni tamburaši iz zagrebačkog Markuševca našoj Anji Beneti za In magazin otkrili su sve o novoj pjesmi, ali i svoje dosad skrivene hobije.

Još i danas zamiriše trešnja, a oni i dalje piju da zaborave jer nema lijeka koji ljubav liječi. Tako bismo pjesničkom slobodom mogli opisati plod suradnje hitmejkera Miroslava Rusa i legendarnih Gazdi. Dečki su nakon tri desetljeća stanke odlučili obnoviti suradnju i u glazbenu orbitu odmah lansirali hit.

"Mi smo odlučili da ćemo odmah nakon prošlogodišnje turneje raditi nove pjesme za novi album. Prvi najavni singl je Nema lijeka koji ljubav liječi koja, spada u 10 najemitiranijih u cijeloj Hrvatskoj što nam je stvarno drago jer već dugo nismo imali tako probitačnu pjesmu.", govori Marko Bujanović.

"Ako je ljubav izgubljena i ako je bila prava, teško ćete naći lijeka protiv toga da se zaboravi''.

Možda ne znaju lijek za nesretnu ljubav, no Gazde liječe sve ostalo.

"S obzirom da mi puno putujemo i da smo stalno na putu, teška hrana i nespvanje, shvatili smo da si moramo pomoći, jednostavno smo počeli proučavati ljekovito bilje i shvatili smo da je u njemu jedna velika moć. Uz pravilnu prehranu, to je dobitna kombinacija'', priča Vladimir Kota.

Kad odloži bas, Dačo pak u ruke uzima pilu i brusilicu.

"Bavim se malo drvom: izradom daski za serviranje, epoxy smola i drvo spoj ili ovakve male kutijice za maslinovo ulje za poklon nekome i tako. To je recimo siječanj, veljača, ožujak, tri mjeseca ima za to, ostalo se svira, snima i putuje.", govori Damir Popović.

Zaprljati ruke i zasukati rukave voli i bubnjar.

"Osim što ste me navikli gledati kao bubnjara Gazdi , imam jedan hobi, to je restauracija motora . Nekad odem u svoju garažu i tamo pljeskarim , farbam, šarafim ...", govori Tomislav Jurač Belošević.

A u bendu ima i onih koji paze da dečki nikad ne ožedne.

"Moj hobi je vinogradastvo i podrumarstvo, svakom prigodom imamo nešto za popiti od vina, rakije. Inače, ja sam jako sretan sa svojim hobijem.", dodao je Robert Šerić.

"Skijanje je najljepša stvar u životu i preporučujem je svima. Tu smo svi blizu Sljemena, treba nam 20 minuta do gore, tako da je Sljeme idealna stvar za to. Čim se popravi žičara, vraćamo se na Sljeme, do tada, nalo više po Austriji i tako...", govori Marko.

Iako je sa skijaškim štapovima na ti, Marko ipak priznaje da skijaški tron u obitelji Bujanović drži kći Petra.

''Petra je bolja skijašica od mene. Ona je već osvojila tri, četiri zlatne , tri četiri srebrne medalje samo sa 10 godina, i ona je stvarno veliki potencijal. Ja se nadam da ćemo je jednog dana gledati u svjetskom kupu.", govori Marko.

No netko se ipak pobrinuo da njihove tamburice ne miruju ni u slobodno vrijeme.



"Dok se neki bave sa travama, drvom, skijanjem i ostalim stvarima koje nemaju veze sa glazbom, ja se bavim glazbom i sviram u MArkuševcu u jednom vrlo ozbiljnom tamburaškom orkestru, tambura klub Zagreb ......", govori Mario Kršić.

No, ne brinite se. Ni ostali članovi još dugo ne namjeravaju svoje tamburice okačiti o klin. Zagrebački Beatlesi s tamburama dosad su odsvirali više od 2 i pol tisuće koncerata, 3 turneje po Americi i Kanadi te čak pet po Australiji. I nakon 3 desetljeća, Gazde ostaju gazde u tamburaškom svijetu.

