Naša najutjecajnija zastupnica u Europskom parlamentu otkrila koje su mane života u Bruxellesu: ''Liježem s grižnjom savjesti''

Hrvatska političarka Biljana Borzan u Splitu je sudjelovala na humanitarnoj reviji Dan crvenih haljina. Žena koja uspješno vlada govornicama u političkim arenama, odlično se snašla i na modnoj pisti:



''Imala sam užaaasnu tremu jer ja sam navikla da me ljudi slušaju ne da me gledaju, pa mi je bilo ajme ako se zapletem za haljinu, šta ako padnem, šta ako ovo, šta ako ono, ali dobro je sve prošlo'', govori Biljana.



Više od 12 godina živi u Bruxellesu, gdje obnaša dužnost hrvatske zastupnice u europskom parlamentu. Život na dvije adrese, priznaje, nije nimalo jednostavan. Mnogo je stvari koje joj nedostaju, no na prvom mjestu svakako je obitelj:



''Koliko god se čovjek čuje telefonom to nije isto i zapravo sam svjesna da ono što sam s djecom izgubila nikada više neću nadoknaditi. I to je ono što ja kažem da se budim i liježem sa grižnjom savjesti'', govori Biljana.



Iako je neke trenutke u odrastanju svoje djece propustila, ističe kako ima sreću jer u njezinu životu postoje osobe na koje se može u potpunosti osloniti, dok je u Belgiji:



''Ja sam često znala reći – Iza svakog uspješnog muškarca stoji njegova supruga, a iza svake uspješne žene stoji njena mama i u mojem slučaju svekrva. One su mi bile velika pomoć u odrastanju i da kucnem dobra su mi djeca, jako dobra. Pristojni su i najljepši kompliment koji sam dobila u njihovoj osnovnoj školi od ravnatelja i njihovih nastavnika, rekli su imate dobru i skromnu djecu'', govori Biljana.



Rođena Osječanka majka je dvojice sinova, Andreja i Mateja, koji se zasad ne vide u politici. No stariji sin krenuo je majčinim i očevim stopama, odabravši medicinu:



''Posve jasno još od vrtićke dobi, on nije htio nikada navečer da mu se čitaju bajke, nego bi dođe iz vrtića i kaže Branimir je imao upalu uha pričaj mi o tome, Robetova baka je išla na operaciju žučnih kamenaca pričaj mi o tome, i onda mi to pred spavanje prepričavali. Pošto je i svekrva liječnica onda bi on pitao i nju i tatu i mene i uspoređivao priče. Mlađi je s druge strane jaako gadljiv, krv ili vidjeti nešto što je u medicini uobičajeno za ljudsko tijelo on se na to gadi tako da on je drugi srednje pa ćemo vidjeti što će od njega biti'', govori Biljana.



Biljana je dobitnica i EU Oscara u području ženskih prava i ravnopravnosti spolova. Kaže da nimalo ne bi bila ovoliko uspješna da nema potporu supruga, koji ju je osvojio na prvu, još dok su studirali medicinu.



''Pa bio je jako zgodan. Izuzetno je angažiran, ako ćete u kuhanju on super kuha, znanja iz povijesti, u medicini je bio uvijek izniman, uvijek je sve nagrade dobivao i iznad svega prema meni je uvijek bio dobar i pažljiv. Uvijek se prema meni sa izrazitim uvažavanjem odnosio. Sad bolje da prestanem jer nas sluša jer je tu iza ugla pa će se ljutit'', kaže Biljana.



Priznaje kako je bezbroj puta čula rečenicu – Ma lako je njoj. Kaže da se ne ljuti na to jer nerijetko se šalje pogrešna slika o političarima, osobito ženama. U njezinu slučaju mnogi su uvjereni da iza nje stoji vojska šminkera, frizera i stilista:



''Volim kad mi ljudi, ja najčešće šijem haljine, pa mi kažu lijepa ti je haljina, gdje si je kupila – eee nigdje, sama sam je sašila. Jednom sam u saboru još bila i sašila sam crvenu haljinu koja me koštala 25 kn, našla sam tkaninu na sniženju. Dobila sam poprilično pohvala po medijima zbog te haljine i to mi je bio enerostruki kompliment'', kaže Biljana.



No najveći komplimenti su oni upućeni za njezin rad. Jer Biljana Borzan pokazuje da hrvatski glas može biti jak i daleko se čuti.

