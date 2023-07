Donosimo ekskluzivni intervju sa zvijezdom američke hit-serije "Novak" i miljenikom ženske publike!

U sunčanom Monte Carlu, koji je ove godine po 62. put otvorio vrata svojeg tradicionalnog televizijskog festivala, Aleksandra Keresman iz In Magazina razgovarala je s glumcem Ericom Winterom. Ovaj bivši maneken i zvijezda policijske hit-serije "Novak", u ekskluzivnom intervjuu otkrio joj je detalje svog prvog susreta s bandama, priznao ima li danas privilegije kod pravih policajaca, zašto su mu roditelji jedva oprostili glumački zanat, te kako to izgleda kad dijeli set sa svojom zanosnom, ali temperamentnom suprugom Roselyn Sanchez.

Eric Winter dio je glumačke postave iznimno popularne policijske serije "Novak", koja već šestu sezonu prati prati Johna Nolana, 45-godišnjeg muškarca, koji postaje najstariji novak u policiji Los Angelesa. Iako je mnogima ostao u sjećanju po ulozi u komediji "Gola istina" iz 2009. godine, Eric je filmska platna ubrzo zamijenio ulogama u brojnim televizijskim serijama kao sto su "Mentalist", "CSI", "Dobri doktor", sve dok nije utjelovio strogog i grubog časnika za obuku Tima Bradforda, kojem publika ne može odoljeti.

No ovaj bivši maneken umalo je završio daleko od glumačkih voda. Kako otkriva njegova biografija, završio je psihologiju i trebao je postati liječnikom.

"Prema mojim roditeljima da, trebao sam postati liječnikom, ali nekako to nije uspjelo. Studirao sam socijalnu psihologiju no morao sam roditeljima nekako priopćiti da ću ipak ući u modeling i otputovati u Europu. Naravno to nije prošlo baš najbolje sve dok nisam počeo pošteno zarađivati, onda im je nekako laknulo", ispričao je Eric.

Otkrio je i pomaže li mu danas sve što je naučio studirajući pripremi uloga.

"Apsolutno! Pomaže mi pri razlaganju lika, ali i meni osobno u razumijevanju ovog posla, industrije u kojoj sam, to nije jednostavna okolina, niti nešto na što si navikao kad razmišljaš o karijeri. Ti se inače školuješ za nešto, učiš za nešto i trebao bi dobiti posao u toj struci. U ovoj profesiji možeš raditi kao lud i učiti jednako puno, ali svejedno ti ništa nije garantirano", kaže glumac.



Eric je išao na dosta vožnji s pravim policajcima, pri čemu je iskusio i pravu akciju.



"Da, čak smo jednu uklopili u seriju. Odradio sam tri vožnje i neke su bile poprilično mirne, no bila je jedna gdje nas je zapovjednik odveo u jednu poznatu četvrt prepunu bandi i upozorio nas da ćemo možda svjedočiti nekim aktivnostima i ispalo je da je to doslovno bila večer kad su bande imale svoje masivno okupljanje. Ta scena, taj trenutak je prikazan u 'Rookieu' kad Tim i Lucy voze niz cestu i sve je puno članova bande i Tim mora prisloniti pištolj na vrata u slučaju da se nešto dogodi. To se dogodilo kad sam se vozio s njima. Postalo je iznimno nelagodno, u jednom trenutku kao da je netko isisao sav zrak iz automobila i pomislio sam o ne, ovo nije dobro. Tu svjedočite pod kojom razinom stresa policajci funkcioniraju", prisjetio se.



A misli li da bi on mogao raditi taj posao i u stvarnom životu?



"Nikako. Drago mi je da se samo pretvaram da sam policajac", priznaje.



Serija "Novak", uz to što je temeljena na istinitoj priči o Williamu Norcosu kao najstarijem novaku losanđeleske policije, prikazuje brojne vrlo stvarne situacije iz policijske svakodnevice.



"Jako puno toga je realistično, čak i način na koji ulazimo u scenu, trenirali smo sa savjetnicima, odlazili na vožnje, tako da je puno toga realistično. Nekad smo koristili ćorke na setu sad čak budu pravi meci, sve je jako stvarno", priča Eric.



Otkrio je i doživljava li ikad pozitivne reakcije od policajaca i bi li se, primjerice, mogao izvući iz kazne da ga zaustave.



"Neke su mi stvari definitivno išle na ruku, neke nisu. Bilo je situacija gdje policajca nije bilo briga i napisao mi je kaznu no jednom me prepoznao iz serije i rekao ajme ti si iz Rookiea, ti si onaj opasni policajac, volim tu seriju i pustio me samo sa upozorenjem. Ali srećem puno policajaca koji su jako zadovoljni time kako ih prikazujemo jer se trudimo da to bude što realnije i da profesiji pristupamo što ozbiljnije", kaže glumac.



Jednom je došao i doma kao svoj lik, ali na 'undercover' zadatku, s tetovažama i zalizanom kosom, a evo kako je njegova obitelj tada reagirala.



"Djeca su poludjela, nije im se svidjelo, pogotovo moja kosa tako zalizana. Jednom sam takav otišao na utakmicu svoje kćeri jer sam morao imati tetovaže na sebi par dana, bilo je jednostavnije, ali svi su me tamo tako čudno gledali, bilo je zanimljivo kako su odmah imali predrasude jer imao sam tetovaže po vratu, cijelim rukama i svi su gledali dobro tko je taj tip na dječjoj utakmici. Mojoj supruzi je to bilo seksi, ali možda ne toliko tetovaža", prisjetio se.



Njegova supruga zanosna je portorikanska kantautorica, plesačica, model, glumica, producentica i spisateljica, s kojom ima dvoje djece, Sebellu i Dylana. A u njihovoj obitelji privatno i poslovno dobitna su kombinacija. Tako ovaj par iza sebe ima zajednički podcast, ali i dječju knjigu "Sebi" i "La la land", koju je nadahnula njihova kći.



Eric kaže da su on i supruga polarne suprotnosti, a evo kako to funkcionira na setu.



"Zanimljivo jer se koskamo dosta u stvarnom životu, smijemo se puno, ali ja se dosta glupiram na setu a ona je užasno ozbiljna i uštogljena, pa je ja stalno zezam zbog toga baš je pikam stalno da se nasmije, jako smo različiti po tom pitanju, ali na kraju ne uzimamo ništa preosobno", ističe.



A igraju li se dobrog i lošeg policajca kad se radi o djeci?



"Katkad, morate", priznaje, a evo i tko bude onaj loši.



"To se mijenja, nikad nije samo jedan, što je dobro, ja nekad preuzmem tu ulogu, ustvari sam ja stroži vjerovali ili ne", kaže Eric.



Ispričao je i u čemu najviše uživa što se obiteljskog života tiče.



"Volim s njima proživljavati sve to, super je gledati svijet kroz njihove oči, kad prvi put nešto dožive, gledati sina kako isprobava razne poslove, imati napadaje anksioznosti kad moja kći igra tenis jer želim da pobjedi. Zabavno je", govori glumac.



A hoće li iskoristiti svoje policijsko znanje u trenutku kad ona počne izlaziti?



"O da, iskoristiti ću sve veze koje imam, to je odlična stvar kod ovakve serije što stvoriš brojne veze i odnose sa pravim policajcima, ajme... nervozan sam, znam da to dolazi", priznaje.



Svi budući dečki su upozoreni.



"Tako je!", zaključio je Eric Winter.

