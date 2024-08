Donosimo dašak velike proslave sevdaha na kojoj je nastupilo i jedno naše poznato lice!

Najdublje emocije prožete autentičnim zvucima Bosne i Hercegovine mogle su se osjetiti na večeri sevdalinki u Bihaću. Festival ljubavi ove godine slavi 30. godišnjicu, a među brojnim izvođačima našao se i Enes Melkić, vrtlar iz naše rubrike In vrt. Dašak ove velike proslave sevdaha donosi naša Dorotea Filipaj.

Sevdah u prijevodu znači ljubav, čežnja i zanos. On je i velik ponos bosanskohercegovačke narodne tradicije. Na Festivalu ljubavi, kako ga zovu od milja, sevdah se slavi posljednjih 30 godina.



''Ako kažem da su večeras bili ljudi iz Makedonije, Sidneya, New Yorka, naravno Zagreba, Beograda. Zar to nije ljubav, zar to nije nešto što čovjek mora slijediti kao nešto najsvetije što mu u principu treba'', govori organizator Dilvad Felić.

Naš vrtlar rubrike In Vrt po drugi je put stao na pozornicu ovog festivala.



''Potreba za sevdalinkom je naušna. Ona je vječna. Zbog toga tako dugo traje, zbog toga sevdalinka govori o ljubavi, boli patnji... Lijepa pjesma koja u našim srcima mora probuditi određenu simpatiju i empatiju'', govori Enes Melkić.

Simpatije je probudio i mladi biščanin Dženan koji je s Enesom zapjevao u duetu. Mladom pjevaču specifičnog glasa predviđaju veliku karijeru:



''Sevdalinka je naša autohtona pjesma i toga se treba držat. Koliko god mi mislili...moj žanr je okej rokenrol. Ali u mom srcu je sevdalinka'', govori Dženan Rakić.

Ova simbioza tradicionalnog sevdaha i modernog, rokenrol zvuka, izašla je iz pera poznatog hitmejkera Mirka Šenkovskog Đeronima, koji je zaslužan za neke od najpoznatijih pjesama Halida Bešlića i Crvene Jabuke.



''Volim raditi raznovrsne stilove, da sam sebe održim tolike godine. Da mi nije dosadno, obično pređe u dosadu nakon nekog vremena. Obično pređem iz jednog stila u drugi. Pa se onda zaželim rokenrola...'', govori Mirko.

A iznenađenje večeri bio je nastup 13-godišnjeg dječaka Ajdina kojeg zovu čudom od djeteta.



''Pa treme nemam, i prije sam imao koncerte tako da sam spreman i sretan sam što ću imati priliku da se predstavim i na bihaćkom festivalu'', govori Ajdin Osmanović.



''Ajdin, ne samo da dobro pjeva sevdah, Ajdin je dječak koji će za koju godinu biti regionalna zvijezda. Jednako dobro pjeva Olivera, Gibonnija'', priča Jasmin Brašnjić, profesor.

Na mladima svijet ostaje - pa tako i sevdah. Naraštajima se ova tradicijska pjesma prenosi s koljena na koljeno, a ljudi poput Dilvada brinu se da nikada ne bude zaboravljena.



''Ako osjetim da jedan čovjek sjedi u publici, ako osjetim da mu zatitra srce od moje pjesme i priče, ja nastavljam dalje'', kaže Dilvad Felić.

IN magazin gledajte od ponedjeljka do petka u 17:30 na Novoj TV, a propuštene emisije pogledajte besplatno na novatv.hr.