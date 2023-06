Kraljica narodne glazbe Lepa Lukić otkrila zašto je Terezi zahvalna za cijeli život: ''Ona meni kaže pa to je ljepota od žene!''

Srbijansku pjevačicu Lepu Lukić nazivaju kraljicom narodne glazbe, a ova neustrašiva osamdesettrogodišnjakinja s koncertima i turnejama ne prestaje ni u devetom desetljeću. U Zagrebu ju je na promociji reizdanja njezina albuma Vatra iz 1985. iznenadila njezina prijateljica Tereza Kesovija za koju kaže da ju je oslobodila velikih kompleksa pa su dvije dive i zapjevale. Anegdote iz mladosti ispričale su našem Davoru Gariću za In magazin.

Emotivni susret dviju diva nakon mnogo godina otkrio je da neka prijateljstva ništa ne može raskinuti. Tereza za Lepu Lukić ima samo riječi hvale.



''Lijepi osmijeh prema svakom čovjeku, jedna dobrota koja zrači iz nje i sad kad ju gledate i ono što je mene najviše fasciniralo, ona ima najljepše ruke koje sam ja ikada vidjela!''', opisala je Tereza Lepu.

A koja je tajna gospođe Lukić?

''Evo moje ruke....ali ja sam krila ruku, onda smo bile Tereza i ja po Njemačkoj, to je radio Beograd vodio iz svake republike po jedan pevač, ja sam tada upoznala Terezu...ja uvijek pokrijem ruku do ovdje, jer mislila sam da kad su dugački prsti da to nije lepo, nisma znala šta je lepota kod žene i ja sam to skrivala i ona kaže ''ma ruke gore, ruke gore'', uzme sve ovo i pocepa...ja rolku nosim, ne volim dugačak vrat, mislim ne valja, ona meni ovako iscepa onu rolku i kaže pa imaš najljepši vrat, pa to je lepota žene da ima dugački vrat, i ja svuda pričam novinarima da me Tereza oslobodila kompleksa'',govori Lepa.



Lepa Lukić u Zagrebu je promovirala reizdanje svojeg albuma Vatra iz 85-e koji je tada polučio velik uspjeh.



''Mislim da sam narodu u venama, sigurna sam 100%, da nije naroda,

Lepa i danas, u devetom desetljeću, putuje, pjeva, nastupa i nosi epitet kraljice narodne glazbe.



''Ja imam godina, ali vizualno još uvijek ne izgledam loše da se ne čudim što me zovu. Neću da budem skromna, ja imam ogledalo. Kad bih se ja bila zgrbila, neka četiri štapa da imam pa normalno da me ne bi zvali, ja ne bih išla ni kad bi me zvali, ali s obzirom da ja volim i putovati, volim pjevati, mene glas nije izdao'', objasnila je.



Lepu su došli podržati i hrvatske glazbene legende, njezini vršnjaci Miro Ungar i Drago Diklić.



''Veže nas vrijeme kada smo započinjali svoje karijre. Ona kao pjevačica narodne glazbe, a u to isto vrijeme, mi kad sam još bio kvartet 4M u to vrijeme smo se sretali na nekim scenama jer tada su se radili dosta ovi mještoviti koncerti gdje je bilo i zabavne i narodne glazbe'', objasnio je Miro Ungar.



A je li istina da je Lepa Lukić bila simpatija Drage Diklića?

''Hahaha...bila je zgodna jedna ženska, naravno u narodnoj glazbi, ja nju nisam nikad direktno upoznao. Ali poštujem nju kao pjevačicu te narodne glazbe koja je u to vrijeme bila sasvim drugačija nego danas'', objasnio je Drago.



A kako kraljica narodne glazbe gleda na modernu glazbu koju mladi slušaju danas?



''Ja ako bih nešto rekla sad kako to ništa ne valja, kako pjevači mladi pevaju na isti kalup, sve verglaju, više dekliniju nego što se pokaže glas koji može da drži minut jedan, ali šta ćemo.... Ja znam, moje mjesto nitko nije zauzeo, i pored toga nema negdje nastupa gdje pjevaju mladi da i mene ne pozovu, znači kvalitet dominira, kod mene je taj slučaj. Šta drugo može? Ja nemam 20 godina pa da me zbog toga vole, ja ne nosim miniće pa da me zbog toga vole, ali me vole kako pjevam'', zaključila je.

Lepa uskoro putuje u Kanadu gdje će pjevati nekoliko vikenda za redom, a u dijaspori, kaže, vole je sve nacije.



''Meni nije važno koje su vjere kad su oni fini ljudi koji mene poštuju i ja onda duplo poštujem. Mene obavezno sve nacije vole jer ja ne pjevam ništa što provocira, ja pjevam ljubavne pjesme, puno emocija, pjesme o djeci, i ljudi su me kroz to zavoljeli'', objasnila je.



U više od pola stoljeća karijere Lepa je, kaže, ostvarila sve svoje snove pa planova za budućnost jednostavno nema.



''Ma ja nemam planova, nikad nisam imala planova. Šta ja sad imam da ostvarim kad sam sve ostavrila?! Stvarno, nisam đavo da mi je malo...'', rekla je Lepa.



''Čaj za dvoje sećanje budi na prošle dane, na ljubav od ljudi, ostat će samo moje i tvoje, sećanje sećanje na čaj za dvoje!'' Evo, accapela čista ko suza i sad ti meni nešto reci!'', zaključile su Tereza i Lepa.

