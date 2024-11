Elvis Sršen otkrio kako je došlo do suradnje s jednim od najpoznatijih bubnjara na svijetu: ''Mislio sam da me netko zeza''

On je 5 u 1 - pjevač, skladatelj, tekstopisac, multiinstrumentalist i glazbeni producent. U idućem prilogu upoznat ćemo vas s talentiranim Elvisom Sršenom. Obožava funk i želi da ovaj žanr, nakon velikog Dine Dvornika, ponovno dođe pod svjetla reflektora. Surađivao je čak i s članovima legendarnog Princeovog benda. Priča Matee Slogar.

Hrvatskoj glazbenoj sceni nedostaje funk, koji u svojim pjesmama nastoji progurati Elvis Sršen. Upravo se taj prizvuk čuje u njegovoj novoj pjesmi Kriza.

''Kriza je nastala onako klasično u studiju session, krenuo je neki funk groove ispočetka nisam mislio da će bit nešto od toga nego sam sam sa sobom jammao, ali kad se zahukta neki dobar beat onda nastaviš to radit.''

''Sam sam snimio sve instrumente ali nije mi to bilo planirano da je u finalnoj verziji nego kad demo uzmem sve nabrzinu snimim i dam kolegama koje sjede sa mnom da snime finalne verzije ali svi su rekli ovo super zvuči samo snimi vokal kako treba i nek ide van.''

Jer Elvis svira bubnjeve, klavijature, gitaru i bas gitaru. Sve svoje autorske pjesme radi sam - od pisanja glazbe i teksta do produciranja. U svijetu glazbe uzori su mu velika imena iz njemu omiljenog žanra.

''Uvijek se vrtim oko funka, to i volim, odrastao sam na Dinu i na drugim glazbenicima koji su bili tog stila i koji su i njemu i meni uzori James Brown, Prince, Lenny.''

Elvisu se prije nekoliko godina ostvario san. Naime, snimio je dvije pjesma s članovima Princeova benda, a suradnja s njima dogodila se sasvim slučajno - tako da im se javio putem Facebooka. Prvo je stupio u kontakt s bubnjarom Michaelom Blandom.

''Uglavnom bi ga ja pitao kako ste snimali ove albume, one albume i tada sam napravio pjesmu sve što želim i prva verzija je bila engleska i kako sam s njim bio u dopisivanju palo mi je napamet da mu pošaljem čisto da vidim šta kaže i bi li snimio bubanj na toj pjesmi.''

I na njegovo opće oduševljenje stigao je pozitivan odgovor.

'''Onda mi je došao mail ''Čovječe ovo je dobro, pošalji mi pjesme''. Sad ono gledam jel me netko pranka ili je to stvarno on. Dalje je sve išlo normalno, ja sam njemu slao dokumente u Minneapolis i onda kad je on snimio bubanj rekao sam zašto da na tome stanemo ajmo zvat Sonnyja da snimi bas.''

Elvis potječe iz glazbene obitelji, a i ime koje su mu roditelji nadjenuli predodredilo mu je sudbinu, kaže. Na hrvatskoj sceni surađivao je u duetima s Leom Mijatović i Ivanom Kindl na pjesmi MI. Do suradnje s Ivanom je došlo spontano, tijekom gostovanja u jednoj radijskoj emisiji.

''Voditelj je usred emisije rekao kako je ovo super zvučalo zašto neki duet ne napravite i u tom trenu ti mozak radi i rekao sam baš imam jednu pjesmu koju sam joj mislio predložit. Doslovno sam joj taj dan poslao demo snimku i tako je nastala pjesma Mi.''

U svojoj glazbenoj tvornici nastavlja stvarati, a jedina želja mu je vratiti funk u dane slave, i to za šire mase.

