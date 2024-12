Vodimo vas u Luzern gdje je naš redatelj nakon Zlatne palme osvojio i europskog Oskara!

Sada odlazimo u švicarski Luzern. Uz zlatnu kansku palmu, Nebojša Slijepčević sada će na polici morati osloboditi mjesto i za svoj europski Oscar. Film "Čovjek koji nije mogao šutjeti" nezaustavljivo poKOrava velike filmske festivale. Donosimo ekskluzivne trenutke s plavog tepiha Europskih filmskih nagrada s Isabellom Rosellini, Rejfom Fajnsom i našim ponosnim laureatom.

Od trenutka otvaranja plavog tepiha Europskih filmskih nagrada u švicarskom Luzernu, do samog početka svečane ceremonije, napeto smo iščekivali samo ovaj trenutak…

''Nagrada za najbolji europski kratki film Prix Vimeo 2024. ide….

Čovjeku koji mogao šutjeti, Nebojše Slijepčevića'', čulo se.

Nebojša nam je osigurao još jedan trenutak velikog ponosa na domaći film.

''Hvala, hvala puno. Imamo dvoje praznovjernih producenata koji nikad ne dolaze na dodjele nagrada jer misle da donose nesreću, Katarina i Danijel. To možda i jest istina jer ovo gledaju kod kuće, tako da im želim zahvaliti ne samo zato što su ostali kod kuće, nego i za sve što su napravili za ovaj film, također želim zahvaliti svojoj cijeloj filmskoj ekipi. Želim zahvaliti i svim glasačima što su prepoznali ovaj film o hrabrom čovjeku iz Beograda, koji je bio Hrvat i dao svoj život da zaštiti Bosanca, a koji je u tišini zaboravljen jer se nije uklapao u narativ niti jedne nacije nakon raspada Jugoslavije. Ali sada neće biti zaboravljen i želim zahvaliti svima koji su u tome pomogli kako bi se zapamtilo da ljudskost nadilazi naciju i religiju. Završio bih s par riječi na hrvatskom mojoj ženi i djeci. Vanja, Mika vidimo se sutra, nosim vam čokolade. Hvala svima'', izjavio je Nebojša Slijepčević.

Nakon dodjele, našeg laureata smo sreli na zasluženom slavljeničkom partyju.

''Ja sam svjestan koliko je to teško zapravo u toj konkurenciji dobiti, to je 5 sjajnih filmova, vrlo različitih, puno ljudi glasa, tisuće ljudi, tako je pobijedit meni bilo ravno čudu. Meni je to iščekivanje najgore, i da nisu pročitali naše ime bilo bi mi lakše a ovako mi je tek lakše. Bio sam isključen ali sam se javio obitelji koji su vrištali negdje u Zagrebu. Ludo je bilo. Sad ću prvo proslavit sa svojom ekipom, koproducentima iz Francuske i Slovenije koji su sa mnom, sad ćemo baš zaružit malo.'', kaže.



U sebi svojstvenom skromnom stilu, ne dopušta si preveliko slavlje.

''Sva sreća vraćam se u nedjelju tako da ću imat cijelo popodne za kićenje bora, u obitelji, a onda u ponedjeljak ujutro na posao kao i svaki drugi dan'', kaže.

Polica za nagrade, čini se, morat će biti veća jer uz cannesku Zlatnu Palmu i europski Oscar svi se nadaju i onom američkom, prestižnom Oscaru.

Na društvo velikih svjetskih zvijezda već je naviknut, jer i ovaj je tepih dijelio s nekim od legendarnih imena, poput Ralpha Fienesa, nominiranog za najboljeg glumca u filmu Konklava. Za svoju ulogu kardinala pripremao se razgovarajući s klerom.

Uz njega, časnu sestru u filmu tumači Isabella Rosellini, kći legendi, glumice Ingrid Bergman i redatelja Roberta Rosselinija.

''Kad su mi ponudili ovu ulogu nisam uopće razmišljala o tome da je i moja majka igrala časnu sestru i to prije gotovo 80 godina. Bilo je tu mnogo filma između. Tako da kad su mi ponudili da glumim časnu u Konklavi, nisam razmišljala o tome da je mama glumila isto u jednom Hollywoodskom filmu. To je bila komedija, ovo je triler, tako da nema puno povezanosti'', priča Isabella.

Ona, Raplh i Stanley Tucci u Rimu su se odlično proveli u restoranu koji drže upravo opatice.

Bio je ovo trenutak i za još jedan susret starih prijatelja Ralpa i Juliette Binoche, koji su gotovo 30 godina od Engleskog pacijenta, ponovno zajedno i na velikom platnu i u filmu Povratak.

''Da, jako sam sretna što ga ponovno vidim, uzbuđena sam zbog njegovog dolaska i mislim da je ovo prvi puta da dolazi na ovu dodjelu. Ne sjedimo jedno kraj drugoga ali to je ok. Vidjeli smo se u New Yorku. Nadam se da će dobiti nagradu večeras ali ne znamo rezultate'', rekla je Juliette.

Prva transrodna glumica, koja je odnijela cannsku Zlatnu Palmu, Karla Sofia Gascon za glavnu ulogu, u Lucernu je dobila i titulu najbolje europske glumice.

Noomi Rapace, koja je ovog ljeta bila član žirija na Sarajevo film festivalu, još uvijek je pod dojmom regije.

''To je bilo jako posebno iskustvo za mene. Prvi put u mnogo godina bila sam na festivalu koji se bazirao samo na filmu, bez velikih brendova, bez mode, bez te neke velike popratne produkcije. Svi su bili koncentrirani samo na filmove, osjećao se taj značaj. Osjećala sam se veoma ponizno i otišla sam od tamo prepuna radosti. To je regija sa veoma teškom prošlosti i to se osjećalo ali istovremeno je bilo tako lijepo vidjeti koliko su nježni, skromni, prepuni ljubavi njezini ljudi'', izjavila je.

Čini se da svatko tko jednom posjeti naše balkanske prostore, ne može odoljeti povratku.

Ralph Fiennes već je nekoliko puta posjetio Hrvatsku, postoji li šansa da nam se vrati?

''Nadam se, volim vašu obalu, vašu hranu, imate predivnu zemlju'', rekao nam je Ralph Fiennes.

Koja je na dobrom putu da ispiše nove stranice svoje filmske povijesti.

