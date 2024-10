Naš poznati glumac čeka prvo dijete sa suprugom Sarom, otkrili su nam simboliku imena koje su odabrali

Nije neobično da glumci uz glumački talent barataju i onim pjevačkim, no rijetko koji glumac ima svoj bend. Iako u svojoj prvoj zajedničkoj pjesmi pjevaju o prekidu jedne veze, kod njih cvjetaju ruže. Zapravo, i mnogo više od toga! Dušan Bućan sa suprugom Sarom čeka prvo dijete, a simboliku imena koje su odabrali, povjerili su našoj Sanji Jurković za In magazin.

Glumac. Avanturist. Putopisac. A od nedavno i glazbenik. U moru svojih talenata Dušan Bućan pronašao je još jedan.

''Mislim, Dušan već dosta godine piše te pjesme i tekstove i sklada, i onda kako smo se upoznali, pošto sam ja već imala prije bend i pjevala, onda smo rekli, dosta je skrivanja tih tekstova i pjesama u ormaru. Izađi iz ormara, haha. Da, uspjela sam ga nagovoriti da to ipak nekako ugleda svjetlo dana'', govori Sara Hdagha, Dušanova supruga.

''Moraš imati podršku, iza svakog uspješnog muškarca stoji još uspješnija žena. Tako je, tako je'', dodao je on.

I tako je Dušan odlučio svjetla kazališnih i filmskih reflektora nakratko zamijeniti onim estradnim.

''Radi se, netko da nekakvu ideju, recimo Dule meni pošalje nekakvu ideju, onda ja njemu nešto malo pomažem oko aranžmana, onda se ja zanesem do tri ujutro ja tamo radim. Pošaljem Duletu pjesmu u 7 ujutro, ne mogu dočekati odgovor, on meni - a znaš, dobro je, ali u krivom smjeru, dal može drugi smjer'', govori glazbenik Goran Šeler.

Suprotno uvriježenom mišljenju – što više kreativaca je uključeno u proces stvaranja, to je teže zadovoljiti svim kriterijima.

''Svađamo se dosta. Da, da! Pravo ono stvaralački, nisi u pravu, ovo ti je glupo što si napisao, ovo ti je glupo što si otpjevala, debilan ti je akord… Tu si fulao… Nemreš to pjevati tako.Da, ono, drvljem i kamenjem. I onda svatko ode na svoju stranu i onda se vratimo, dobro, ajde, stavi ovo tu, ovo tu i tako… Zapravo samo kao ona dva Muppeta, oni starci kad krenu - ništa to ne valja, ti si glup, ovo ništa ne valja, e ovo je fakat dobro, stara, ovo je brutala'', iskren je Dušan.

Bend, koji je ime dobio prema slavenskom bogu stvaralaštva Svarogu, kao i mnogi drugi, nastao je sasvim spontano, na mjestu na kojem su nikli i mnogi drugi prije njih.

''Ono, kafići su uvijek takva mjesta, šankovi i to. Ne baš uz kavu, ali recimo to bi bilo to nekakvo mjesto. Iako njihov prvijenac Ogledalo govori o raspadu jedne veze, Dušan i Sara trenutačno su u sedmom nebu'', priča Šeler.

''Da, da, uspjeli smo sakriti i od vas punih osam mjeseci. Super, super, meni je stvarno trudnoća prošla jako glatko, nisam imala nikakve komplikacije, mučnine, želje, prohtjeve. Sad mi već je malo teže, malo se vučem kao bova, ali još malo i onda je to sve iza mene'', priznaje Sara.

''Sara je, na primjer, ovo ljeto, bila je u nekom sedmom mjesecu trudnoće, ono ulazi lagano u osmi, nas dvoje smo zajedno ronili, hvatali ribe, ona je bila kao bova koja me prati s mrežicom'', priča Dušan.

Za nešto više od mjesec dana ovoj će se talentiranoj obitelji pridružiti djevojčica Zoa.

''Bacali smo svašta na papir i onda je Dušan jedan dan samo rekao - a zašto se ne bi zvala Zoa. A tako nam se, već smo pričali o tom imenu još prije, tako nam se zove kobila. Ali nije dobila ime po kobili.

Da, nije po kobili, nego to ima značenje život. I onda smo rekli pa da, Zoa, zašto izmišljamo, samo smo bacili onu hrpu glupih imena i to je ostalo tako'', govori Sara.

''Ja sam htio kćer, baš sam htio kćer, to mi je uvijek bila ideja, neka mala divljakuša, koja ono… Ja sam bio nemoguće dijete, navodno, lažu najvjerojatnije, ja sam sigurno bio divan, a ako imam neku želju, onda neka bude još divlja nego što sam ja bio kad sam ja bio mali. Da vidim kako je to'', otkrio je Dušan.

