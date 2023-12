Ekipa In magazina doznala je zašto ljubav cvjeta u baletnom ansamblu splitskog HNK: ''Bilo je najprije druženje...''

Baletni ansambl splitskog Hrvatskog narodnog kazališta prepun je profesionalaca iz svih krajeva svijeta, koji po cijele dane provode zajedno. Rezultiralo je to neuobičajenim brojem romansi među članovima ansambla, a Hari Kočić je doznao koja je tajna veza baleta i ljubavi.

Albina i Lev upoznali su se na probi u kazalištu, kada su zajedno otplesali svoj prvi duet.

''Od tada je sve počelo. Bilo je najprije druženje, jer cijeli dan u kazalištu ostaješ, a poslije se nekako rodilo nešto više od ljubavi i od ’91. godine smo skupa'', otkrila je Albina Rahmatullina.



Nije lako, priznaju, biti u vezi s kolegom, jer granica između privatnog i poslovnog života gotovo ne postoji.

''Recimo ako si malo sebičan i kažeš da imaš neke probleme na poslu, a ona ti kaže – ne druže u tim problemima si sam kriv, a ti kažeš – ne, nisam, ona kaže – bila sam na probi, vidjela sam, to je tvoj problem… Tu ima i pozitive i negative'', otkrio je Lev Šapošnikov.



Elena i Igor već su bili par kada su u vihoru Domovinskog rata odlučili preseliti u Split koji im je ubrzo postao dom. Odgovara im, kažu, što su uvijek zajedno.



''Mi smo cijeli dan tu, na poslu. Ujutro i navečer. To pomaže jer znam sve što se dešava na poslu, tako da apsolutno sve znamo jedno o drugom. Meni to pomaže'', rekao je Igor Gluškov.



Za razliku od parova koji rade različite poslove, olakotna je okolnost, poručuju, što ne moraju opravdavati iscrpljenost na kraju radnog dana.



''Čovjek koji radi isti posao, on te razumije kad ti dođeš mrtav kući, jer nemaš želje za još neku dodatnu zabav'', kaže Elena Nikolaeva.



Ami i Takafumi mladi su par iz Japana koji se upoznao ovog ljeta na gala večeri u zemlji izlazećeg sunca, a balet i ljubav su ih odveli na drugi kraj svijeta. Njihov rad je, složni su, bolji jer su u vezi s kolegom.



''Nismo uvijek dobro raspoloženi, nekad smo i loše raspoloženi, ali možemo se međusobno poduprijeti kad smo umorni. Dobro je što si možemo pomoći i u održavanju dobre tjelesne spremnosti i pozitivnog mentaliteta'', kaže Takafumi Tamagawa.



Ami ima originalan odgovor na pitanje zašto je u ansamblu toliko puno ljubavnih parova.



''Mislim da je svima dosadno, možda? Nemamo što raditi, osim baleta. Možda je to razlog? hahah Što ne znači da je nama dosadno… Da, ne mislim to na loš već na dobar način'', dodao je Ami Inoua.



Kada se uzme u obzir kako je ples jedan od najčešćih početaka svake ljubavne veze, slažu se naši sugovornici, nije čudno što je baletni ansambl prepun ljubavi.



Elena Nikolaeva i Igor Gluškov, Balet HNK Split ''Možda stvarno, ljudi inače idu van da pronađu nekog partnera pa poslije se ta veza razvije. Možda su tu ljudi zajedno od jutra pa do navečer pa je možda to… I da nemaju vremena pronać negdje sa strane, možda i to!'', kažu Elena Nikolaeva i Igor Gluškov.



A slobodnog vremena u baletu splitskog HNK nemaju ni ovih dana, jer pripremaju izvedbe Orašara koje su gotovo rasprodane, a vjerojatno će i probe za remek djelo Petra Iljiča Čajkovskog iznjedriti neke nove ljubavi u bijelim papučicama.

