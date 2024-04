Što danas radi kandidat Robert Predrag Žmire koji se natjecao za titulu Masterchefa davne 2011. godine? Poslije showa karijera je krenula prema gore!

Emisija Masterchef iz sezone u sezonu kandidatima mijenja živote. Uz to što je amaterskim kuharima odskočna daska, za Masterchef kažu da je zauvijek promijenio hrvatsku gastro scenu. Kako? Zna naš Hrvoje Krolo, koji se družio s bivšim natjecateljima.

''Mislim da je od 2011. došlo do revolucije na gastronomskoj sceni u Hrvata. Pokazalo se da gastronomija nije svedena samo na roštilju'', govori Robert Predrag Žmire, kuhar Masterchef 2011.



Ovo su riječi Roberta Predraga Žmire, koji se u Masterchefu natjecao prije 13 godina. U prvoj sezoni ove popularne emisije, priznaje Žmire, bilo je sve stresnije jer malo je toga bilo poznato. Njemu je pobjeda izbjegla za dlaku, a za sve je bio kriv žele koji je trebao staviti u tortu.



''Reka sam da ću istetovirati kesicu želatine haha, kesica koja u to doba nije koštala niti 2 kune mene je koštala 200 000 kuna. Izašavši iz Masterchefa jednostavno je karijera krenula put gore, predivna iskustva, dobio sam priliku da vodim jedan restorančić odmah po izlasku'', priča Predrag.



Od amaterskog kuhara do vlasnika dva restorana u Trogiru, tako bismo mogli reći da je dobrom duhu prve sezone Masterchefa ovaj show promijenio život. A nakon Trogira odlazimo u Split i putujemo u 2021. godinu, gdje se Gorana Milaković borila u finalu za titulu najboljeg amaterskog kuhara. Iako nije pobijedila, njezini su se snovi ostvarili.



''Istina je da Masterchef mijenja živote. Vidi se po meni, jedan modni dizajner je postao kuhar. Mijenja ali pozitivno, treba se prepustiti, vjerovati svojim osjećajima i to je to. Naučila sam biti strpljiva, tolerantna, svašta nešto sam naučila, ma naučila sam kuhati'', priča Gorana.



Itekako je Goge naučila kuhati, svo svoje stečeno znanje u Masterchefu sada primjenjuje u vlastitom bistrou, u kojem kaže, primjenjuje sve tehnike koje je naučila tijekom natjecanja u poznatoj kuhinji.



''Ja sam bila turbo dosadna, non stop sam imala neke šalabahtere, bilježnice, sve sam zapisivala i isplatilo se. Novi kandidati da bi dogurali do finala ne smiju razmišljati o finalu, jer ja sam se išla malo odmorit i nešto skuhat, mislim da trebaju biti svoji prije svega. Prepustit se osjećajima i kuhat sa srcem i dušom to uvijek pali'', prisjetila se Gorana.



A možda je upravo ovaj recept za sigurnu plovidbu Masterchef kuhinjom koristio i prošlogodišnji pobjednik Luka Veić, on je i najmlađi nositelj titule najboljeg amaterskog kuhara.



''Ja sam uvik pokušava radit nešto novo i šta do sad nisam radija, ali sam ima bazu od prije od nekog sličnog jela. Tako što se mene tiče ja bi uvik riskira. To se isto i cijeni, i žiri to cijeni jer je to neka druga dimenzija u glavi'', priča Luka Veić.



Luka je prije nekoliko dana preuzeo restoran u gradu podno Marjana i kaže kako će se upravo u njegovoj kuhinji naći poznata Masterchef jela. Ako i vi gajite ljubav prema kulinarstvu, ovo vam može biti životna prekretnica jer prijave su u tijeku.



''Pozivam sve ovim putem da se prijave na zadnji poziv Masterchefa, ako to volite, ako ste kreativni ako mislite da možete daleko dogurat i pokazat, prijavite se da vam Masterchef promijeni život'', kaže Luka.



''U Masterchef su svi dobrodošli i od 18 godina i od 40+ jer svi imaju jednu ljubav – ljubav prema kuhanju i to ih veže'', zaključila je Gorana Milaković.



