Doznajte koji hrvatski otok je oduševio NBA zvijezde i gdje s jedva čekaju vratiti s cijelom obitelji!

Autori jednog od najpopularnijih podkasta, NBA zvijezde Stephen Jackson i Matt Barnes oduševljeni su Hrvatskom. Uz gostovanje na Sunset sports media festivalu u Zadru uspjeli su proputovati našom obalom. Osobito ih je oduševio jedan otok na koji se, poručuju, iduće godine vraćaju s cijelom obitelji. O kojem se otoku radi otkrili su Ani Veli za In magazin.

Rijetko se događa da NBA zvijezde u zasluženoj sportskoj mirovini steknu slavu i na drugom području, a upravo to dogodilo se autorima višestruko nagrađivanog All The Smoke. Svaki dan niču novi podcasti, ali njihov je i dalje u vrhu omogućujući bivšim košarkašima, a sada voditeljima, lagodnu mirovinu.

Novu epizodu svog podcasta snimili su u Zadru s najjepšim zalaskom sunca u pozadini.

Intervju koji su napravili s Kobeom bio je posljednji koji je legenda NBA dala prije kobne nesreće u kojoj je izgubio život. Veliki prijatelji i suigrači i danas s velikim emocija pričaju kakvog ga se sjećaju.

Vanessa je svojedobno oduševljenje Dubrovnikom podijelila na društvenim mrežama, a ni slavni NBA dvojac ne krije koliko im se svidjela Hrvatska.

U posjet Hrvatskoj stigli su sa suprugama i uspjeli su proputovati obalom. Jedno mjesto smatraju osobito čarobnim.

Tko zna, možda jedan dan i na Lošinju snime epizodu njihovog svjetski poznatog podcasta.

IN magazin gledajte od ponedjeljka do petka u 17:30 na Novoj TV, a propuštene emisije pogledajte besplatno na novatv.hr.