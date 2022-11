Doris Dragović za 40 godina karijere priredila koncert za pamćenje: ''Ne ide mi u glavu, mislim da ne može nikome ić!''

Glazbena diva Doris Dragović proslavila je 40 godina karijere spektakularnim koncertom u svojem rodnom gradu. Puna Spaladium Arena je najbolji pokazatelj koliko je publika uz vezana uz Doris. Kako doživljava svoja 4 desetljeća karijere, bi li išta mijenjala i kako je suprug izdržao njezino uzbuđenje prije koncerta, doznao je naš Hrvoje Krolo za In magazin.

12 tisuća ljudi ispunilo je Spaladium arenu kako bi s divom hrvatske glazbene scene proslavilo 40 godina njezina glazbenog djelovanja. Poput kakvog zbora, uglas s pjevačicom pjevali su bezvremenske hitove kojima Doris desetljećima osvaja publiku:

''Naravno da mi je brzo proletilo i naravno da mi ne ide u glavu i mislim da nikome ne može ić u glavu da nešto radi 40 godina. Ali sve što je prošlo kroz tih 40 godina lijepo. I baš dobro što se sve to izdogađalo i veliki festivali i veliki eurosongovi i velikih putovanja i velikih turneja", rekla je Doris.



Na putu dugom 4 desetljeća bilo je, kako kaže, lijepih, ali i teških trenutaka. No ističe da nas baš sve životne situacije izgrađuju kao osobu. S obzirom na to upitali smo je bi li na svojem životnom putu, da ima priliku, nešto promijenila:



"Nikako! Sve nas to stvara sve što proživljavaš i ti si taj koji jesi i pjevaš zbog svega što je bilo. Zbog svega što si prošao, zbog jedne velike nakupine iskustva koja te oblikuje. Tako da ništa ne valja mijenjati", zaključila je.



Doris je svojom prisutnošću na sceni itekako oblikovala hrvatsku glazbu. Mnoge njezine pjesme postale su evergreeni pa je jedan od najtežih zadataka bilo izabrati koje će pjesme izvesti na splitskom koncertu:



"Najprije smo se jedno 17 puta posvadili koje ćemo izvuć, šalim se. Našli smo one za koje smo smatrali da možemo dirati u njih, da možemo doprinijeti tim pjesmama s jednim suvremenijim aranžmanom, s nekim novim načinom, s nečim novim što možemo donijeti", rekla je.



''Ti si čovjek za mene'', ''Ima nešto u tome'', ''Baklje ivanjske'', Ovo je naša krv - samo su neke od uspješnica kojima je publiku hipnotizirala u gotovo 3 sata trajanja koncerta. A u publici je bio i njezin suprug Mario, za kojeg napominje da joj je uvijek najveća podrška i oslonac. Takav je bio i prije koncerta.



"Ja jednostavno koristeći se predpotopnim mobitelom koji je star skoro kao moj karijera, nemam tih problema da mogu doći tako lako do mene sa sličicama sa porukama. Što kod njega nije slučaj tako da svi oni koji mene nisu mogli dobiti, svi su kontaktirali njega. Tako da je sav teret pao na njega i baš mu hvalaaa'', šali se Doris.



Pjevačica je zablistala u kreacijama dizajnerice Anamarije Asanović, s kojom već duže vrijeme surađuje i kojoj bezuvjetno vjeruje.



"Zato šta volim nju. Meni je ona jednostavna, zato šta se ja prepustim u njene ruke pa sad da mi stavi i rog na glavu. Znate svi već moj odnos prema mladima i mislim da im uvijek treba biti podrška nikad neko sputanje", rekla je Doris.



A sputavanja neće biti ni u nadolazećem vremenu. Doris najavljuje brojna glazbena iznenađenja. A mi se nadamo da će u njezinim koncertnim spektaklima imati priliku uživati i publika u ostalim hrvatskim gradovima.

