Domaća Lady Boss Vanja Horvat o putovanjima, poslu, ljubavi: ''Prestali su nas ispitivati hoćemo li ozakoniti vezu''

Često je opisuju kao jednu od najljepših žena na domaćoj sceni. Dodaju tome i da je najljepša baka, ali Vanja Horvat je prije svega uspješna poslovna žena, poduzetnica, stomatologinja i sportašica. Istraživanjima i radom s prirodnim mineralom promijenila je živote mnogih. A osim toga često privuče pažnju i svojim privatnim životom.

Ona je poslovna žena, poduzetnica, stomatologinja, sportašica. Mama i baka. I možda zato je u posljednje vrijeme, kako bi sve to sveli na zajednički nazivnik, nazivaju i ''Lady boss''. A njoj to laska, ali je i nasmijava:

''O jao Bože dragi... Mislim da sam vrlo blaga, da sam blaga i da volim te konstruktivne dogovore, razgovore, vrlo teško dignem ton zapravo nikad. Nisam onaj klasičan boss, ali da jesam kontrol freak možda, koji nadgleda sve. I volim red, rad i disciplinu'', govori Vanja Horvat.

Prije osam godina poslovanje i istraživanja svoje tvrtke posvetila je zeolitu – prirodnom mineralu i detoksifikatoru koji je primjenjiv ne samo u prehrani, već i kod problematične kože i kose te u stomatologiji:

''S obzirom da živimo u vremenu kad su toksini svuda oko nas, kad imamo proizvode kozmetičke koji su prepuni toksina, kad imamo hranu koja je takva kakva je, pa se povlači sa polica... Neće nam biti ništa od jedne riže koja je puno toksina, teških metala, ali akumulacijom to se gomila u nama i stvara bolesti. To nas jednostavno vuče da se okrenemo prirodi što više. Mineral je to, zeolit koji je 100 posto prirodan'', rekla je Vanja.

A ono što joj daje vjetar u leđa, su pozitivni komentari koji pristižu svakoga dana:

''To je ono što osobno mene najviše pokreće i nije mi problem ni jurit u Osijek, raditi istraživanja. Meni je jako stalo do papira, da radimo istraživanja, da dokazujemo ono što radimo. Ja živim za te komentare i oni me tjeraju naprijed'', kaže.

A kada ''Lady boss'' treba predah, onda putuje. Nerijetko se to ''poklopi'' s poslom, ali nedavno to nije bio slučaj. Posjetila je Tanzaniju, Kambodžu i naposljetku Tajland.

''Ja uvijek dajem prijedlog, a moj Mladen ga usvoji. Na putovanjima uvijek kombiniramo da vidimo nekakve znamenitosti, a onda zalegnemo na neku lijepu plažu, resort'', kaže.

Tako je Nacionalni park Serengeti u Tanzaniji potpuno ispunio očekivanja strastvene ljubiteljice životinja. A ondje ih je nastanjeno više od dva milijuna. Spavati usred netaknute prirode je neprocjenjivo:

''Zapravo me najviše oduševio taj respect čovjeka prema životinji. Oni slobodno tamo žive, njih se ne ometa, gase se svjetla u 5 popodne, znači ne može auto prolazii kroz te nacionalne parkove. Životinje nisu agresivne'', govori Vanja.

Od znamenitosti s putovanja istaknula bi Angkor Wat - najvažniji i najveći kompleks hramova te kambodžanske regije. Do danas ih je otkriveno više od 1000.

''Najveći hram na svijetu i mislim da on spada u svjetska čuda, građen je ne znam, 30 godina, i ima jako lijepa povijest iza svega toga'', govori Vanja.

Iako je kušala i njihove specijalitete, Vanja se na putovanjima drži jednog pravila:

''Nastojim jesti što više voća i to koje je u kori. Oni imaju te planatže koje su izvan grada, naravno i oni koriste sredstva ali je više zagađena Europa nego taj dio svijeta'', kaže Vanja.

Ranije je putovala s djecom, no oni su sada odrasli pa mama Vanja traži druge načine za provesti zajedničko vrijeme:

''Ja mislim da je njima najljepše kad ja njima dođem, skuham, to je sad jedan drugi odnos, kad skuham složim, kad ručamo zajedno, svi imaju svoje živote, tu je Vitica mala naravno. Pa nam je to veselje. Sad je nekako vrijeme za Mladena i mene'', kaže.

A Mladen i ona već su nekoliko godina i poslovni partneri i zaručnici. I napokon su dočekali da ih manje pitaju hoće li vezu ozakoniti:

''Ima tu i tamo još takvih pitanja ali zaista taj papir ništa ne znači, pogotovo u našim godinama'', kaže Vanja.

Jer važniji su, kaže, uzajamna ljubav i poštovanje, a kada se tomu dodaju i zajednički poslovni uspjesi - nema veće sreće!

