Donosimo nevjerojatnu priču posljednjeg splitskog čistača cipela: ''Tu su prolazili kraljevi, carevi, gradonačelnici...''

Svi koji su jednom prošetali splitskom rivom, primijetili su njegov kiosk. Na samom ulazu u Dioklecijanove podrume, već sedamdeset godina, obitelj Papec čisti cipele, ali kažu mnogi - i dušu grada. Kako preživljava zanatlija za čijim zanatom više nitko nema potrebu i koje je sve priče tijekom desetljeća čuo, provjerio je Hari Kočić za In magazin.

Kada bi njegove vezice mogle pričati, bilo bi materijala za enciklopediju, kaže nam šarmantni splitski ''doktor'' koji je diplomu stekao na ulici.



''Sama godina govori ovdje – 1955. Moj pokojni otac je tu došao sa sedamnaest godina i od tada povijest ima svoju priču…'', govori Naser Asanov Papec.



Nije mu bilo lako, govori, prije sedamnaest godina preuzeti posao od oca koji je bio živući spomenik grada.



''Ja obožavam stare Splićane. Kad prođu, stave one ruke iza: „Evo! Đava ga odnio, opet kasni, nema ga! Da mu čača zna, u grobu bi se okrenuo! Čača mu radi u mantilu, a on u kravati!'', priča.



Tijekom desetljeća, obitelj Papec zaslužila je poseban tretman Grada i doživotnu poziciju na rivi.



''Tu su prolazili kraljevi, carevi, gradonačelnici, zamjenici, predsjednici… A mi smo ostali'', kaže.



Vezice, odnosno špigete, slabo se prodaju, priznaje, jednako kao što i cipele više gotovo nitko ne čisti, ali ni ne pomišlja na promjenu karijere.



''Kukaj danas, kukaj sutra… Svima je tu teško! Teško je i pekari i doktoru i meni. Imam za život, preživljava se…'', kaže.



O politici kaže, nikada ne govori, a u životu mu treba samo kruha i humora.



''Došla jedna prijateljica i pita: „Di mi je muž? – „Šta ja znam di ti je muž!“ A onda svi govore: „Ajde reci ženi di joj je muž! Hahaha Ja kažem: - Otkud znam?!“, a oni: „E Popec, Popec, čime se sve baviš, kriješ tuđe muževe! hahah'', kaže.



Za turiste je, kaže, sam prizor čistača cipela, potpuni šok.



''Mislim car i čistač cipela, koga vi ovdje zezate!?'', priča.



Ipak, stranci mu donose najviše prihoda, ali i problema.



''Slomio sam jezik više! Objasni im gdje je palača, gdje je Dioklecijan… Ali, ajde, to je lako! Ali kad dođu s apartmanima…'', priča.



Od svih posjetitelja najlipšeg grada na svitu, najdraži su mu, poručuje, Zagrepčani.



''Kad dođu, ja im samo zapjevam - Vraćam se Zagrebe tebi, a kad odu, Nima Splita do Splita!, priča.



Na rivi će, siguran je, ostati do mirovine.



''Kad ja umrem, ovo… Posljednji Mohikanac. Brisat će se još jedna povijest i još jedan živući spomenik'', zaključio je.



A stari Split će ostati bez jednog od svojih posljednjih simbola te možda i posljednjeg zanatlije u centru grada, grabeći naprijed u budućnost koja će teško biti jednako autentična i šarmantna.

