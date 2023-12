Domaće zvijezde opet su pokazale veliko srce i onime što najbolje rade pomogli u dobrotvornoj kampanji ''Ljubav spašava svijet''

Domaće zvijezde još jednom su pokazale da u njihovim grudima kuca veliko srce. Oformili su Band Aid i svima poručili: ''Ljubav spašava svijet''. Tko su poznati glazbenici koji su se udružili u velikoj dobrotvornoj kampanji te komu ovog puta pomažu, otkriva naša Anja Beneta.

Red pjesme, red smijeha i red zagrljaja - tako izgleda svako prijepodne u zajednici Arka, u čijem su srcu odrasle osobe s intelektualnim teškoćama. Mjesto je to na kojem se grade velika i iskrena prijateljstva, ali i ljepši svijet, gdje se poštuju različitosti. U njega su s oduševljenjem zavirila i poznata lica domaće glazbene scene.

Ljubavi imaju za cijeli svijet, no nešto im ipak nedostaje.



''Kupili smo zemljište jedno i voljeli bi imati drugu kuću, jer ovdje smo kao sardine'', govori štićenica zajednice.



''Kako bi njihovi snovi postali stvarnost, u pomoć su priskočili poznati glazbenici: Nina Badrić, Matija Cvek, Marko Kutlić, Marko Tolja, Ivan Dečak, Ivana Marić, Stjepan Lach, Daria Hodnik i sestre Palić.



"Bruno Kovačić je napisao jednu pjesmu koju nam je poklonio i s kojom ćemo ući u kampanju prikupljanja sredstava za naš dnevni centar. Ta pjesma je pod nazivom Ljubav spašava svijet. Zašto? Zato što je to jako blisko Arci jer u središtu arke su Arke su uzajamni odnosi koji su puni ljubavi i koji nas mijenjanju'', govori voditelj zajednice Arka Miron Perić.



"Uistinu sa zadovoljstvom smo se odazvali ovoj akciji. Ljubav spašava svijet. Kad bi to svaki dan osvijestili u našim glavama, ova planeta bi bila puno ljepše mjesto boravak, tako da priključite se i vi akciji", poziva Ivan Dečak.



"Ja uvijek kad me pozovu da pomognem pjevanjem, ja se uvijek odazovem jer to najmanje što mogu učiniti. Volim pomagati i nepjevanjem, anonimno sa strane koliko mogu tako da svake godine si odaberem ili udrugu ili obitelj kojoj nastojim pomoći'', govori Marko Tolja.



"Došla mi je misao Majke Terezije da je u svijetu trenutno veća glad za ljubavlju i prihvaćanjem, nego stvarna glad za kruhom'', dodao je Stjepan Lach.



Jer samo ljubav spašava svijet.

