Jedna od najvećih dragocjenosti koju možemo pokloniti ovog Božića: ''Pomoći ćete bolesniku i nagraditi sebe''

Darivanje je neizostavan dio ovog čarobnog blagdanskog vremena, no najdragocjenije stvari su upravo one koje ne koštaju ništa. A jedna od najvećih dragocjenosti koju možemo pokloniti su upravo krvna zrnca. Znaju to dobro i Djed Božićnjak i njegov nestašni unuk, koji su ove godine odlučili darovati krvnu plazmu. Tko se krije iza prepoznatljive bijele brade i crvenog odijela, ispitala je Sanja Jurković za In Magazin.

Ne samo da je ove godine uranio, već je sa Sjevernog pola ovog puta poveo i svojeg nestašnog unuka. Djed Mraz prvi put u povijesti vodi Unuka Mraza na nezaboravno putovanje, dijeleći čaroliju darivanja i ljubavi diljem svijeta.



''Pa ove godine smo krenuli malo ranije u obilazak zato što ipak Djed ulazi u godine i malo je teže svake godine obići sve kuće, tako da sam odlučio malo svog unuka upoznati s poslom kojim se ja bavim'', objasnio je Djed Božićnjak, to jest Dino Rogić.

''Skužio je da su ga stigle godine, rodni list mu je požutio, i odlučio je ipak da mu treba pomoć, i ipak da preda mladim snagama jer ja ću to jednog dana i preuzeti'', nadovezao se Mario Valentić, zapravo unuk Djeda Božićnjaka.

''A pa moram vam priznati da mi unuk na trenutke malo zadaje glavobolju, poprilično je nestašan, tako da se nadam da ćemo tijekom ovog mjeseca nekako taj nestašluk ispraviti i dovesti pod kontrolu'', našalio se Dino Djed.

A na tom putu jedna od najvažnijih stanica je ona u Petrovoj 3.

''Petrova je jako važna stanica za nas, moj unuk i ja smo tu stare mušterije, već neko vrijeme doniramo krv, odnosno krvnu plazmu, pa bi ovim putem htjeli pozvati sve ljude koji nisu donirali ili ne doniraju tako često da dođu i da se odazovu. Lijepa je gesta i možete pomoći nekome. To je dio nas koji jednostavno može spasiti život nekome drugome, a mi nemamo nikakvih posljedica'',objasnili su.

Naime, krvna plazma i trombociti uvijek su na popisu želja Zavoda za transfuzijsku medicinu.

''Mi smo odlučili dati ne samo krv nego i plazmu i trombocite, a to se koristi, taj pripravak se koristi za liječenje male djece, mislim da je to najvrijednije što ćemo dati ove godine'', rekao je Mario Valentić.

Inače, i Mario i Dino su često na ovoj adresi, a Mariju je ovo točno 74. put.

''Mislim da nema zapravo ljepšeg postupka nego da u prosincu čovjek na takav način ne samo da pomogne nezamjenjivim lijekom bolesniku nego i nagradi sebe. A ono što oni još dodatno rade, daju trombocite na staničnom separatoru, koje naši kolege u bolnicama, isključivo zapravo primjenjuju na djeci do 2 godine starosti. Znači, daju same trombociti, ostatak krvi im se vraća i oni to mogu napraviti češće'', objasnila je Irena JUkić, ravnateljica Hrvatskog zavoda za transfuzijsku medicinu.

''Ništa se ne osjeti ni kad vuče krv ni kad vraća ovaj dio, dobar je osjećaj poslije kad znaš da si učinio dobro djelo. Znam kud ide, znam za koga ide i osjećaj je poslije dobar'', dodao je Mario Valentić.

''Stvarno, kao što sam već jednom rekao, energija i napor koji su uloženi u ovo su apsolutno nikakvi, a s druge strane, ono što se može dobiti je neprocjenjivo'', zaključio je Dino Rogić.

Stoga požurite i vi na već dobro znanu adresu - Petrovu 3.

