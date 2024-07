Desert koji je osvojio cijeli svijet: Kakva priča stoji iza legendarnog tiramisua?

Kad netko spomene Italiju i njihovu kuhinju prva stvar koja će vam pasti na pamet svakako je pizza ali i tjestenina. Smatra se da je špagete iz Kine donio Marco Polo, no brzo je postala kraljica talijanskog stola. Koja je tajna priprema, kakva legenda stoji iza deserta tiramisu te kakvi se jela sve pripremaju i vole u Toskani u prilogu In magazina donosi naša Dijana Kardum.

Ponos svake talijanske obitelji, ali i jedan od simbola Italije svakako je tjestenina. Špageti, ravioli, fetucini, tagliatele. teško je i nabrojiti sve vrste. No ovdje se kunu - najbolja je kad je ručno rađena.



Što tjesteninu čini dobrom?

''Pasta se radi s ljubavlju. To dolazi iznutra, kad sam odrasla s bakom, to je bila obiteljska stvar, imali ste brašno, dodali ste jaja, napravili fontanu, umiješali jaja i brašno i napravili to s ljubavi. Ne želite tijesto previše dirati, i kad ga napravite dobro možete puno toga s njim''.

Dobroj tjestenini teško je odoljeti. Prosječan Hrvat, primjerice, u jednoj godini pojede oko devet kilograma tjestenine, što je u usporedbi s našim prekomorskim susjedima čak 17 kilograma manje.



''Kad kuhate pastu, želite ju al dente. Al dente znači da ostaje malo pod zub, ali prije nego li ju skuhate stavite ju u proključlu vodu. Želite da su mjehurići u toj vodi, malo soli jer volimo posoliti našu hranu, kuhate ju al dente i želite staviti puno umaka u pastu''.

Iz Italije je potekao i slavni tiramisu. Iako postoje brojne teorije o njegovu nastanku, većina Talijana ipak vjeruje kako je originalan recept zapravo nastao u Trevisu. A ime tiramisu - znači podigni me.



''Dolazi iz bordela vjerovali ili ne, to je desert kreiran u bordelima za muškarce koji su trebali energiju kako bi se malo zabavili, ali željeli su izgledati dobro kad su dolazili doma ženama. Kombinirajući kavu i šećer to daje energiju''.

Danas diljem Italije postoje slastičarnice koje nude čak 50 različitih okusa ovog kolača.



''Ne trebate kavu, ima mnogo varijacija, stavljala sam limoncello, ovisno o ukusima postoje razne varijacije - od soka, likera. Limoncello je jak pa dodajte šećera, možete koristiti maline, sok od maline, kavu možete zamijeniti s različitim tekućinama, ali i dalje morate koristiti mascarpone, jaja, šećer i sjediniti to''.

No glavni sastojci uvijek su isti. Bjelanjci, žumanjci, mascarpone i šećer se pomiješaju. Dok se biskvit ili piškote umoče u kavu.

''Savojardi, da trebamo to, to su dobroupijajući biskvitići, odlični su za kavu jer upijaju kavu i kad ih stavite zajedno s mascarponeom, to su najbolji i jedini koje zapravo želite''.

Toskanska hrana se smatra rustikalnom i jednostavnom, no uvijek se koriste samo najbolji sastojci. Kaže se kako je talijanska kuhinja rođena u Toskani, zahvaljujući Katarini de’ Medici, koja je bila prava gurmanka. Firenca je i dom jednog od najboljih odrezaka na svijetu – fierentinskog, naravno.



''Oblik je poput slova T, to je pola filet, pola masnoća, jako je delikatno ne želite ga prekuhati, ako ga pošaljete da ga još malo speku, to je uvreda za kuhare, morate ga uzet takvog kakav je..

Imamo i tartuffo - tartufe, jako su važni ovdje, stavljaju se u pastu, rižota, na mnogo jela. 6 je regija u Toskani koja imaju tartufe''.

No za kvalitetnu namirnicu ovdje i ne treba se izdvojiti mnogo novaca.



''Imamo i siromašku hranu, to je hrana koju su folrentinci radili od ostataka. Kad dođete ovdje u kruhu nema soli razlog je zato što si nisu mogli priuštiti stavljati sol. Pappa al pomodoro - to je drugi način da se iskoristi kruh, to je gulaš od kruha''.

Pravo carstvo okusa koji će zadovoljiti svako nepce.

