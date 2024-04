Denis Dumančić otkrio s kojim je kandidatom showa ''Tvoje lice zvuči poznato'' povezan: ''Nisam znao da ima taj talent, strašno mi je''

Zakon ljubavi je najjači na svijetu i pokreće planet - poručuje Leteći odred u novoj pjesmi. Što je najromantičnije Denis Dumančić napravio za svoju suprugu? Kako je mali Mate iz poznate pjesme postao član njegove obitelji, ali i što ga veže uz zvijezdu showa Tvoje lice zvuči poznato Alena Bičevića, otkrio je našoj Anji Beneti.

Svojim pjesmama Leteći odred već godinama slavi ljubav. Sad imaju i ''Zakon ljubavi'' s kojom Leteći odred slijeće na pozornicu Zagrebačkog festivala.

"Za ljubav nije ništa teško... Moja sadašnja supruga je živjela u Njemačkoj dok smo mi hodali i ja sam jednom dogovorio s njenom materom da dođem tamo, i ona dolazi iz škole i ja tamo u sobi njenoj. Kaže idi u sobu i tamo sam ti nešto ostavila. I ode i vidi mene'', govori Denis Dumančić.



Plamen ljubavi, koji su Denis i njegova Zorica zapalili prije više od četvrt stoljeća, još uvijek gori istim žarom. Možda niste znali da mu je njegova Zorica, osim životna, i odlična poslovna partnerica.

''Ona je meni kao menadžer, na svim društvenim mrežama, to ja pojma nemam, niti me interesira.''

Plod njihove ljubavi je i trinaestogodišnja kći. Dena se priprema za međunarodno natjecanje u plesu, a malo je nedostajalo da svoje vještine pokaže i u tatinim videospotovima.

''Ja sam ju već par puta pozvao, ja sam predložio da ona i prijateljice naprave koreografiju, pa neka mi plešu i sve je to super, one već krenu, ali kad dođe snimanje, onda neće. Onda sam ju tražio u ovaj ''Zakon ljubavi'' da ona maše zastavom i već je rekla vau, je, ide se spremiti, frizura ovo, ono, kad je došlo da idemo, ne ide."

Možda niste znali da je član Denisove obitelji u međuvremenu postao i dobro nam poznati mali Mate.

"On je oženio moju nećakinju. Svirali smo u Osijeku za maturante nešto u nekoj sportskoj dvorani, onda su oni došli meni zajedno na koncert. Ja gledam, mali Mate i moja Dunja, možda su frendovi, onda su saopćili da oni hodaju. Bio sam malo, ne malo iznenađen… Imaju dvoje djece, dvije kćeri lijepe.''

Da će biti glazbenik, Denis je znao od malih nogu. Još u osnovnoj školi imao je svoj band i pisao pjesme. Doduše, bitno drugačije od onih na koje smo od njega navikli.

''Stari moj pokojni, njemu je to bilo, joj, nemoj to negdje svirati da ti se ljudi ne smiju. Valjda me na taj način podupirao. Tražio je od mene da najbolje dam."

Promašen slučaj, kako mu se zvao prvi band, šali se Denis, bio je i kad je u pitanju škola.

"Četvrti srednje sam pao, nisam ponosan, ali bila je nezgoda. Bio sam mjesec dana odsutan zbog bolesti. Ali, moram reći da ja nisam bio baš za učenje. Kod mene je uvijek bio taj jedan pravac, to je glazba.''

Danas je jedan od naših najizvođenijih autora. Hitove je podario mnogim glazbenim zvijezdama, a pjesme je napisao i zvijezdi showa Tvoje lice zvuči poznato.

''Moram reći da sam ovu sezonu počeo gledati zbog Alena Bičevića. Inače, ja sam frend sa grupom Joy gdje on pjeva i autor sam dosta dugo. On odlično pjeva, to mi nije neko iznenađenje, ova transformacija kad glumi, oponaša, to nisam znao da ima taj talent. Baš izražen. Strašno mi je dobro.''

Njegov pak talent Leteći odred uskoro će dovesti do 11. studijskog albuma.

IN magazin gledajte od ponedjeljka do petka u 17:30 na Novoj TV, a propuštene emisije pogledajte besplatno na novatv.hr.