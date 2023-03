Zurovec otkrio zanimljivu vještinu kojom ga je osvojila supruga, a urnebesan je i detalj s njihovog prvog spoja: ''Tražio me osobnu''

Dario Zurovec i Helena Naletilić u trećoj emisiji showa ''Ples sa zvijezdama'' plesali su valcer.

Gradonačelnik Svete Nedelje, Dario Zurovec, opet je zavladao plesnim podijem i to pod mentorstvom Helene Janjušević. Ovaj plesni par otplesao je valcer.

Zurovec je otvorio dušu i prije otplesanog valcera, raspričao se o svojim najvećim ljubavima.

''Logično, osim moje kćeri, moja najveća ljubav je i moja supruga. Osvojila me s kuhanjem ajvara'', otkrio je Dario.

''Kad smo se vratili s prvog spoja, on je mene tražio da mu poslikam osobnu jer nije mogao vjerovati da sam punoljetna'', otkrila je Nikolina i dodala da ih je upoznala prijateljica.

''Zajedno smo sad s brakom 10 godina'', otkrila je Nikolina.

''Ja bih rekao da se supruga čak nešto više žrtvovala s obzirom na moju političku karijeru, a ja to evo sad pokušavam nadoknaditi koliko god to mogu kao otac i kao suprug'', ispričao je Dario, a supruga ga je dodatno nahvalila.

''Dario sve gleda kroz pozitivu, i najcrnji scenarij on će pretvorit u nešto pozitivno. Zapravo me to i živcira jer i najcrnje situacije on prikaže, ma ne, sve će to biti ok. On već ima rješenja'', ispričala je njegova supruga i našalila se da ona bolje pleše, iako se on trudi uhvatiti je.

Dario i Helena u trećoj emisiji plesali su valcer.

"Dario nam se probudio! Ovo je bio valcer sa stavom što ti je prije nedostajalo, malo je bilo kao tango, ali meni se jako jako svidio!" komentirala je Franka Batelić.

"Imam osjećaj da nisi spreman za akciju, zašto je to tako – zbog kontrakcije tijela. Tvoj mišić mora brže reagirati, imam osjećaj kao da čekaš da se neke stvari dogode, ali napredak je vidljiv, a ja želim više, brže i jače!" kazao je Marko Ciboci.

"Nikad nisam posumnjao da sumnjaš u svoje korake, stvarno si bio siguran. Možeš dodati malo liričnosti, ali kod tebe je napredak konstantan i to je jako dobro", zaključio je Igor Barberić.



