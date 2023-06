Pjevač grupe Dalmatino prvi put o požaru na svom automobilu, a i o mladenki koja se onesvijestila kad je vidjela da su joj oni gosti iznenađenja!

Dvije godine od njihovog velikog hita ''Refužo'', grupa Dalmatino će u utorak, na blagdan svetog Ante lansirati svoju novu pjesmu i spot ''Fala Bogu, sritna zvizdo'', koji su prije premijere ustupili samo In Magazinu. U ekskluzivnom razgovoru za našu emisiju, dvojac iz Dalmatina je Gordanu Vasilju ispričao detalje o požaru na automobilu u vlasništvu njihova pjevača, kako je na vjenčanju na kojem su pjevali kao gosti iznenađenja mladenka pala u nesvijest i kojim se poslom prije Dalmatina bavio njihov frontmen Jare.

U prilogu In magazina možete pretpremijerno čuti dio najnovije pjesme grupe Dalmatino!



''Moram reći da smo jako zadovoljni, mislim da opet imamo jednu pjesmu s jednom vrlo catchy melodijom, pučkom, narodskom i mislimo da će je ljudi onako primiti srcu'', govori Ivo Jagnjić, pjevač.

Omiljen splitski glazbeni dvojac kaže da nije osjećao pressing uoči izbacivanja nasljednika hita ''Refužo'', koji ima vise od 7 milijuna pregleda na YouTubeu, a koji je brojem streamova u Hrvatskoj nadmašio i Eda Sheerana.



''Mi ti se već 20 godina čudimo zašto ljudi toliko vole Dalmatino i sve te pjesme. Mi smo od svega ovoga od samog starta očekivali jako malo i pressinga onda nema. Mi ni sad ne očekujemo ništa.'', kaže Zdravko Sunara.

I novi singl je, poput većine pjesama Dalmatina, nastao u Jarinoj vikendici u Vinišću kod Trogira.



''Kad osjetim da se upali lampica, ja se povučem par dana u osamu. Po danu ne radim ništa jer dan nije vrijeme kad rade muze. A noć je moja prijateljica i onda se po noći ja malo zatvorim, izgasim mobitel, zapalim cigaretu, stavim čašicu vina, uzmem gitaru i krenem pa što Bog da.'', kaže Ivo.

''Bogu hvala, Bog je milostiv i ja osjećam da smo mi od njega dobili kredit i to basnoslovan, koji tek trebamo vraćati.'', kaže Zdravko.

Iza jednog od naših najpopularnijih bendova je glazbena godina iz snova: 3 rasprodana Lisinska, Gripe i zagrebačka Arena.

Nezaustavljivim tempom nastavljaju i u 2023. pa su tako pred njima pulska i varaždinska arena te veliki Božićni koncert u rodnom Splitu. Raspored nastupa im je popunjen godinu i pol unaprijed.



''Za svakog izgaramo i za svakog damo srce, mislim da su mnogi ljudi to odavno prepoznali. Vidi ona dva bucmasta što vole putovati i svirati, a imaju i dobar bend ha ha ha.'', šale se.

A nijedan veći koncert grupe Dalmatino ne može proći bez prisjećanja na njihova neprežaljenog člana Mladena Maguda, koji je preminuo prije 7 godina.



''Mi kao da osjećamo da je on s nama na bini. Mi čujemo neke zvukove, on je bio glazbeni policajac, Švicarac. Čuo je svaki krivi ton i tjerao da budeš precizan.'', govori Zdravko Sunara.

Njihov najveći hit, pjesma ''Dajem ti rič'', postala je prava svadbena himna. U šali kažu kako su njome poženili pola Hrvatske. Ipak, jedno vjencanje u Zagrebu, na kojem su se pojavili kao gosti iznenađenja, nikad neće zaboraviti.



''Ja se sjećam mlade koja je pala u nesvijest. Da, jedno minutu-dvije je bilo vrlo neugodno. Upalila su se svjetla u ponoć. Mi smo počeli s pjesmom ''Cukar i sol'', do tada je svirao drugi bend i kad su se svjetla upalila negdje na refrenu, mlada se digla i vidjela stvarno grupu Dalmatino i bum.'', prisjetili su se.

S obzirom na to da svaki tjedan nastupaju, i to od četvrtka do nedjelje, zanimalo nas je kako provode rijetko slobodno vrijeme.



''Volimo ići u konobu. A bavimo se sportom, trčimo oko prepunog stola ha ha ha.'', šale se.

U 25 godina postojanja za njihovo ime nije se vezao nijedan skandal. Ipak, njihov frontmen se nedavno ni kriv ni dužan našao u fokusu javnosti zbog požara na automobilu u njegovu vlasništvu. Očevidom je utvrđeno kako je uzrok tehnički kvar, a Jare je o tome sad prvi put progovorio samo za In Magazin.



''To je prvo jedan prastari automobil, koji je 2008. godište. Znači, ja sam prvo zamislio da me je netko zamijenio za nekoga. A onda normalno, stvori ti se 100 upitnika poviše glave i dođeš u policiju i vidiš snimku jer je u podrumu gdje je auto bilo parkirano kamera. Auto je planulo samo od sebe, to je vidljivo na snimci. Greška neka na instalacijama. To sam vidio na svoje oči. Da nisam vidio i dan danas bi mi bio upitnik poviše glave.'', govori Ivo.

I dok je većini današnjih glazbenih zvijezda za uspjeh potrebno mnogo popratnog sadržaja, Dalmatinu su dovoljni njihovi bezvremenski hitovi.



''I to je jedini pravi put. Očito je da smo se manekenskog stasa odrekli prije mnogo godina. Znači to je apsolutno nepresudno, ali ako imate dobru pjesmu možete imati i 180 kilograma.'', kaže Zdravko Sunara.

Malo je poznato da je pjevač Dalmatina, prije osnivanja grupe, 4 godine radio kao glazbeni urednik na Radio Dalmaciji.



''Ja sam ti to gušta jer u to vrijeme sam puno vježba svirat gitaru. Svirao sam je puno bolje nego danas. Onda sam stalno preferira te neke bendove koji su meni dragi, da ne ispadnem sad nekakav hvalisavac, ali sto puta sam dobio poziv tko je danas bira glazbu, svaka čast, baš lipo.'', kaže Ivo.

A da jabuka ne pada daleko od stabla, potvrdio je i Jarin najmlađi sin Duje.



''Ovoliki su mu prsti, svira gitaru. Talentiran je, ali treba ga bičem tjerat na vježbanje, vježbaj, vježbaj, vježbaj. To čovjek mora sam odlučiti, ali mlad je još, ima 15 godina, vrime će donit svoje.'', kaže Ivo.

Tko zna, možda baš mladi Duje jednog dana naslijedi oca u bendu koji je pokrenuo pravu revoluciju u dalmatinskoj pop glazbi.

