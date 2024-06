Daleko od blagodati modernog doba: Upoznajte Jakova, Hrvata koji živi na pustom otoku!

Život na pustom otoku mnogima je nezamisliv, no na jednom takvom otočiću u Nacionalnom parku Kornati živi 39-godišnji Jakov. Bavi se ovčarstvom i proizvodnjom meda, skuplja kišnicu, grije se na sunčevu energiju, suprugu viđa svakih nekoliko dana, u shoppingu nije bio punih 12 godina, no kaže da je sretan i ispunjen. Moderni Robinson Crusoe na svojem je pustom otoku ugostio našeg Davora Garića, priču možete vidjeti u prilogu In magazina.

''Nalazimo se na otoku Piškeri ili Jadra, ima dva imena, u nacionalnom parku Kornati. Otok je specifičan po tome što je u 16. stoljeću izgrađeno ribarsko naselje'', objašnjava Jakov Šikić.



Usred kornatskog arhipelaga, na ovom udaljenom otoku, na mjestu kamo navrate samo nautičari ljeti, živi ovaj Robinson modernog doba. Jakov ipak nije brodolomac. Na Piškeru se preselio svojom voljom.



''U javnim poduzećima s dvije plaće nismo mogli do 20. imati dva dinara u džepu, a puno praznog hoda...dok stojiš tamo si nepreduktivan. Onda sam odlučio raditi sam jer sam onda produktivan i bolje zaradim'', govori Jakov Šikić.



Jakov i njegova supruga Ana na Piškeri imaju OPG.



''Mi se bavimo ovčarstvom isključivo radi mesa. Uz to držimo 200 stabala maslina koje su tu stare masline, to se mora držati, i uključili smo u to sve i pčele'', govori Jakov.



Vjetar ovdje mrsi kosu, košarka i nogomet se uvijek mogu zaigrati, a tirkizno je more bez konkurencije. Je li život na ovom udaljenom otoku, daleko od gradske vreve, med i mlijeko ili kruh sa sedam kora?



''Emocije se miješaju, koliko je lijepo toliko je grubo. Sve je fizički rad, sve je ručno. Nema strojeva, nema infrastrukture, nemaš vodu, skupljaš u kišnicu, struju instaliraj panele, a u drugu ruku je to lijepo jer nema ništa. Praktički ništa nije loše, koliko je teško, koliko je teško opstati ovdje. Loše ni ništa. Ali težak je rad. Plus toga sve šta ideš, pogledaj, sve je kamen, sve šta ideš moraš dignuti moraš se sprignuti, sve šta ideš radit. To je taj teži dio, a onda na kraju kad sjedneš pa rečeš ''Evo, hvala ti Bože, šta je lipo!'' Onda je to lipo, i zadovoljava te na kraju tvoj rad, kad vidiš plod svog rada'', zaključio je.



A kako ovakav način života utječe na bračni život?



''Znaš šta je dobro? Živimo na dvije lokacije. Ona odgaja djecu u Murteru, na otoku Murteru, a ja stojim ovdje i držim imanje. Onda smo dva tri dana skupa, a onda dva tri dana razdovjeni. Onda se ne možeš svaditi nikako. Taman kad dosadiš, kad počnete jedan drugom odgovarat, onda mora netko ići negdje, onda tako prođe mjesec, neće se nikad svaditi'', objasnio je Jakov.



Evo i savjeta kako skinuti okove modernog načina života, kako skinuti maske, lažne osmijehe, obzire i jednostavno biti sretan.



''Male stvari te moraju veseliti, razumiš?! Ne znam kako bi reka. Ja nisam kupio gaće, ima 12 godina, od kako smo se oženili nisam bio u dućanu po nove gaće, razumiješ. Šta će mi? Ostanu kojem turistu, doplivaju, uvijek ima gaća. Treba se malim stvarima veselit, a ne prestiž! ''Ima on novi auto, pa ću i ja. Ima on naočale, sad ću i ja takve.'' Ne može, to vodi nigdje. Vidiš kakav nam je svijet izašao. Nitko za nikoga nema vremena. Prije su ljudi ''Šta ti treba pomoć'', ostavio bi svoj posao, a sad zoveš ljude na ručak pa nemaju vremena doći na ručak, a o pomoći da ne govorimo. To se apsolutno sve izgubilo, oni ljudski... Toga više nema, eto ti na'', zaključio je Jakov.

