Čudo prirode koje oduzima dah! Vodimo vas na krstarenje Kornatima na kojima se vjenčala naša poznata Hrvatica

Sada vas vodimo na jedinstveno krstarenje kornatskim otočjem. Za ovo čudo prirode kažu da je raj za nautičare, a obilazak Kornata upravo brodom idealno je za sve ljubitelje netaknute prirode. Na jednom od tamošnjih otoka, Piškeri, sudbonosno DA izgovorila je i jedna slavna Hrvatica. Na krstarenje Kornatima uputio se naš Davor Garić, a sve možete vidjeti u prilogu In magazina!

Davor Garić vodi vas na krstarenje Kornatima, mnogi kažu, najljepšim dijelom Lijepe naše. Istražit će neke skrivene uvale, probati najfiniju klopu i upoznati neke zaista zanimljive ljude.



Ovo otočje ima 140 otoka, otočića i grebena, a svi imaju nešto zajedničko - oduzimaju dah.



''Po svojoj povijesti i strukturi su jednostavno nešto što bi svi trebali posjetiti. Naravno da su udaljeni od kopna, 14 do 25 milja, nije lako do njih doći, treba vam brod, treba vam prijevoz, ali tko god ima priliku, pogotovo u ovo predsezonsko doba, mislim da su Kornati nešto fantastično i nezaboravno i trebate ih posjetiti'', govori Šime Ježina, V.D. ravnatelja NP Kornati.



Sidro smo bacili na ovom jedinstvenom mjestu, gdje pravila modernog društva padaju u drugi plan.



''Nalazimo se na otoku Piškeri, ili Jadra, ima dva imena, u nacionalnom parku Kornati'', govori Jakov Šikić, stanovnik otoka Piškera.



Upravo su Kornati, uvala Opat i otok Piškera bili savršena kulisa za proslavu 45-e obljetnice internacionalne tvrtke koja se bavi brodovima, jahtama i katamaranima.



''Ja inače obožavam Piškeru, obožavam Kornate oduvijek i uspjela sam nekako dovući 80 ljudi, koji neki od njih iako plove cijeli život, nikad nisu bili tu. Jako je udaljen otok, ja se nekako potrudim prenijet tu energiju koju ovaj otok ima. Ja volim reć - otok te obuzme i preuzme i ti više ne razmišljaš o detaljima jer je jedna posebna atmosfera, teško je opisat.. I Franz je bio jako emotivan'', priča Snježana Schillinger.



Povratak na Piškeru za Snježanu i Franza Schillingera značio je bujicu emocija. Naime, na ovom su udaljenom, gotovo pustom otoku, prije tri godine izrekli sudbonosno DA.



''Piškera, odnosno Ponitula, ovdje se život odvija više od 1000 godina. Ovdje je bila poznata ribarska luka i danas i ovdje je danas lijepi obiteljski posjed, OPG koji se bavi ovčarstvom, koji se bavi proizvodnjom meda, raznoraznih likera, i to je nešto najizvornije što Kornati danas mogu ponuditi'', prič Šime Ježina.

Bliži se ljeto pa će na ovim valovima biti sve više i više bijelih ljepotica razvijenih jedara.



Ako vas put nanese na Kornatsko otočje, nemojte samo ploviti morem, popnite se i malo uzbrdo. Pogled je neopisiv, a uz morske specijalitete, doživljaj je potpun.



Kako kaže ona stara ''Živjeti se ne mora, no ploviti se mora!'' Za ove strastvene zaljubljenike u more to uopće nije upitno.

