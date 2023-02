Čista srijeda, početak korizme: Što je zapravo korizma, čega bismo se trebali odreći i koji je smisao odricanja?

"Čega ste se odrekli?" - to je pitanje koje su danas mnogi jedni drugima postavili jer počinje korizma. Odgovore na ova pitanja Julija Bačić Barać potražila je kod patera Tvrtka Baruna.

Danas počinje korizma. Pred vjernicima katolicima je 40 dana molitve, posta i odricanja.

''Korizma je sveto vrijeme, posebno vrijeme pripreme za Uskrs najveći kršćanski blagdan kada slavimo muku, smrt, vrijeme kroz koje se želimo pripremiti za taj blagdan

Pater Tvrtko Barun objašnjava kako bismo na početku korizme trebali dobro razmisliti koje ćemo navike u ovom razdoblju promijeniti.

''Najprije bi trebalo biti pitanje dovođenja sebe u red onda tek odricanje. Ako provodim premalo vremena s djecom ili suprugom onda bi to moglo biti, tu ću se potruditi da dođem u neku normalu, ako jedem previše potrudit ću se da jedem manje ako jedem premalo trudit ću se da dođem u neku zdravu sredinu'', govori pater.

A što ako uz onu duhovnu dodamo i praktičnu dimenziju? Primjerice, odreknemo se slatkog i usput izgubimo koji kilogram.

''Ja mislim da je to dobro samo da budemo svjesni svega, da znamo ako previše jedem slatkog to nije inače dobro i onda mogu reći ok, ova korizma će mi pomoći da dovedem sebe u red'', priča pater.

U korizmi bismo trebali najviše pozornosti obratiti na druge.

''Da kroz naše odricanje, kroz našu žrtvu stavljamo sa strane za one koji su u većoj potrebi od nas, da možemo odvojiti bilo to naše vrijeme, neke naše vještine, znanja ili sredstva za one koji su u većoj potrebi''', kaže.

Danas će mnogi vjernici jedni druge pitati čega su se odrekli, a nerijetko savjet traže i od svećenika.

''Često ljudi vole prebaciti odgovornost na nas profesionalne vjernike, svećenike da mi odlučujemo, mislim da bi bilo dobro vratiti im to da preuzmu odgovornost da se malo zaustave, naprave mali osvrt ispit savjesti i sami prepoznaju gdje mogu biti bolji, gdje mogu kvalitetniji život voditi'', objasnio je pater.

A svatko od nas, smatra pater Tvrtko, dobro zna što bi od svojih loših navika mogao promijeniti.

''Ako imalo iskreno pogledamo u sebe i razmislimo o životu da imamo tih neurednosti, navezanosti bila to tehnologija, bio to novac, bili to nekakvi hobiji gdje možemo poraditi na sebi gdje možemo se dovest u pravu mjeru'', kaže.

Što ako pogriješimo i prekršimo obećanje dano na početku korizme?

''Trudimo se, nismo savršeni, ograničeni smo, odnosno grešni, cil je i poanta je ustati i ići dalje. Treba paziti, treba se truditi, treba biti blag prema sebi ne gajiti tu neku vrstu mržnje ili neljubavi prema sebi treba ići dalje, to je na kraju krajeva i smisao korizme'', kaže pater.

Dobra vijest za one koji će teško izdržati korizmene odluke je da nedjelje ne ulaze u korizmu, a i male promjene bit će dovoljne.

''Napraviti malo inventuru i onda vidjeti gdje mogu i što bi bilo dobro promijeniti što će meni pomoći u kvaliteti života u kvaliteti odnosa s drugim, s Bogom koju malu promjenu mogu napraviti, sugerirao bih da ne radimo velike promjene kojih se onda nakon 40 dana ne možemo držati'', kaže.

Otvoriti se jedni drugima i ne misliti samo na sebe - tako bismo se trebali truditi živjeti svaki dan, a ne samo u korizmi.

IN magazin gledajte od ponedjeljka do petka u 18:00 na Novoj TV, a propuštene emisije pogledajte besplatno na novatv.hr.