Carrie Preston o borbi za ulogama u Hollywoodu, ali i bračnom suživotu dvoje glumaca!

Na televizijskom festivalu u Monte Carlu naša ekipa dobila je priliku razgovarati s Carrie Preston. Glumica je vrlo otvoreno govorila o tome kako ju je Hollywood znao tretirati, a opisala je i bračni suživot dvoje glumaca. Priča Aleksandre Keresman.

Najluđe snove katkad ne ostvarujemo s 20, pa ni 30, dapače, neke od najboljih stvari čekaju nas na pragu zrelijih godina, što dokazuje i priča glumice Carrie Preston. Nakon epizodnih uloga u serijama kao što su Okus krvi, Dobra žena, Dobra bitka ili filmovima poput Moj dečko se ženi, tek s 57 dočekala je onih pravih i zasluženih 5 minuta pod reflektorima u seriji Elsbeth.

U ranijim intervjuima spominjalia je kako je pravo čudo da je dobila glavnu ulogu u seriji. Zašto se tako osjeća?

''Jer je pravo čudo kad bilo tko dobije glavnu ulogu u TV seriji, uz to ja ovo radim već jako dugo imala sam divnu karijeru kao sporedna glumica, kao glavna u nekim nižebudžetnim filmovima, pa nakon nekog vremena počnete sebe tako i doživljavati, kao karakternu glumicu. Pa onda kad dobijete glavnu ulogu u seriji..bilo je to nešto što se nisam ni usudila sanjati'', objasnila je.

Njezin je lik često opisivan kao podcijenjen iako ona to pretvara u svoju prednost. Je li se ona osobno ikad tako osjećala u svojoj karijeri?

''Da, jer mislim da mnogi nisu očekivali da ću biti glavnom glumicom, nisu me smatrali dobrom glumicom, kao dat ćemo joj da radi ovo ili ono ali nećemo joj dati glavne uloge, to je za nekog drugog. Na taj način se poistovjećujem s njom'', kaže.

Lik vrlo nekonvencionalne odvjetnice, koja se dosad pojavljivala u dvije hit serije, sada je centar priče. Svojim pomaknutim načinom razmišljanja i iznimnom vještinom opažanja, Elsbeth pomaže njujorškoj policiji uhvatiti zločince, poput ženskog Columba.

Bi li mogla riješiti zločin?

Mislim da jedini koji bih mogla riješiti je gdje sam izgubila ključeve'', šali se.

Još više od metoda rješavanja slučaja, neobičniji je njezin stil odijevanja, prepun uzoraka, boja, dodataka i, naravno, gomile shopper torbi.

Koji je najluđi komad odjeće koji je nosila u seriji ili je njoj najdraži?

''Morala sam nositi kostim ispod kojeg je išao harnes, jer sam se penjala na umjetnu stijenu no morala sam izgledati kao da sam tek došla s posla i također nam predstoji epizoda gdje plešem za to je složio divan kostim'', priča.

Carrie je u braku s glumcem Micahelom Emersom već gotovo tri desetljeća, unutar kojih su dijelili set na nekoliko projekata, no, priznaje, nedovoljno. I dalje se nada da će joj se pridružiti u Elsbeth barem na jedan dan.

''Odvojenost je teška jer se ne vidimo duge periode vremena tako da cijenimo vrijeme kad smo zajedno jer znamo da je ograničeno ali istina je da vas udaljenost čini još povezanijima. Mi smo veoma različiti, on je tih, povučen, ne druži se previše, ne voli gledati telefon, ja sam također fokusirana ali mogu istovremeno raditi više stvari. Da bih držala energiju moram se kretati, pričati s ljudima, da bude prisutna. Ne dobivamo često priliku da radimo zajedno no kad radimo to je tako lagano jer se dobro poznajemo'', kaže.

Igrala je njegovu mamu u Izgubljenima, to je dosta neobična kombinacija?

''Rodila sam vlastitog supruga, ne mogu to mnogi reći. Rekla sam mu u šali, daj zamisli da jednog dana snimaju flashbackove ne bi li to bilo smiješno da ti igram mamu i iduće ja ga rađam na plaži'', priča.

Tko zna kakve ih anegdote još čekaju pred kamerama, no Carrie je u jedno sigurna.

''Samo nastojim uživati u svakom trenutku, ovakve prilike su rijetke, ne želim to tratiti brinući se o bilo čemu. Želim samo uživati u trenutku'', zaključila je.

