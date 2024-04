Čardaš, tamburaši i violine: The Frajle emotivnim koncertom rasplesale zagrebačku publiku!

Spektakularnim koncertom u Lisinskom novosadska grupa The Frajle proslavila je 15. rođendan. Nizali su se njihovi novi i stari hitovi, ali i obrade Oliverovih i Balaševićevih pjesama. Publika je zaplesala i uz čardaš, violinu i tamburaše. Čime su Frajle začarale zagrebačku publiku, zna naš Davor Garić.

Ples, osmijesi i suze radosnice... Koncert nabijen emocijama bio je za The Frajle savršena proslava 15-og rođendana.



''Evo još drhtimo, još drhtimo i stvarno smo presretne, i stvarno nas još adrenalin pere'', priznala je Nataša Mihajlović.



''Mislim da su svi koji su bili u sali to nešto, tu neku magiju osjetili. Evo i mi smo se sada rasplakale, i dok smo dolazile, na sceni i sada'', govori Nevena Buča.



''Mi smo na turneji inače i nisam vidjela roditelje i sad sam ih vidjela. Nisam ih vidjela prije koncerta nego...sad ću da plačem...ali prijatelji su nam došli sa svih strana i stvarno nam je srce puno'', govori Jelena Buča.



''To što smo podelili večeras svi zajedno u ovoj sali divnoj da je to nešto to stvarno nema cijenu'', kaže Nevena.



Frajle su zapjevale svoje nove i stare pjesme, a kad su krenuli tamburaški čardaš evergreeni protkani zvukom violine, teško je bilo suspregnuti plesne cipelice razdragane publike.



''Tko ne voli tamburaše! Mi smo napravili jedno putovanje. Poveli smo publiku da dođu u Novi sad, jer kod nas stvarno ima salaša i tamburaša, u provod'', govori Nevena.



''Vole čardaš, vole salaše, tamburaše...vole ma vole tu našu vatru.

Mene su žuljale štike i ja ne mogu da trpim i to sam rekla svim ženama - nemojte više ništa da trpite, kad vas žuljaju štikle vi se izujte'', kaže Nevena.



Ove energične Novosađanke velike su obožavateljice i Olivera Dragojevića.



''Obožavamo naravno Olivera, obožavamo Zdenka Runjića, to je pjesma ''Meni trebaš ti'' i ''Imala je lijepu rupicu na bradi''..negde je to sastavni dio našeg repoertoara bez obzira gdje idemo mi te pjesme sviramo stvarno od Vardara do Triglava, evo i sada kad su nas zvali da imamo turneju po Americi i Kanadi, mi i tamo sviramo'', kaže Nevena.



U novom singlu ''Prijatelj'' Frajle su ujedinile regiju pa na toj pjesmi gostuju Adi Šoše, Lozano, Sergej Četković, ali i Sanja Dolažal i Luka Basi, koji su zapjevali i u Lisinskom.



''Jako sam ponosna na Frajle, zaslužile su ovakvu proslavu 15. rođendana, i prekrasna je pjesma'', kaže Sanja Doležal.



''Odlična je priča jer to samo kaže o tome da u glazbi nema granica i da bi trebali više pjesama napraviti na takav način'', dodao je Luka Basi.



''Frajle znam od njihovog rođenja, znači od prije 15 godina, a dobre smo prijateljice sigurno 10 godina'', otkrila je Sanja Doležal.



Dame su na pozornici otkrile i svoj ljubavni status.



''Tvoj nepoznat, tvoj ''zaljubljena'', a Nevena ti si škorpija u horoskopu. Mi volimo podeliti s publikom tako neke situacije naravno i stvari iz života, svaka je imala i neku svoju pjesmu i način na koji će se predstaviti, malo da nas ljudi još dodatno upoznaju, ali na jedan šaljiv i duhovit način. ispričale smo i neke anegdote iz života i šta nam se to dešava i volimo jednostavno da na taj način malo publiku uvučemo u naš svijet... Ma volimo da pričamo između pjesama, tako ti je mali moj kad te ljubi Frajla'', ispričala je Nevena na svoj način.



Nemaju mnogo vremena za ljubav. Slavljenička je turneja u punom jeku.



''Ja sam ponosna na nas u smislu nekog našeg rasta. Mislim da smo porasle i što se tiče muzike i tekstova, malo smo se pomjerile produkcijski, otvorile smo se nekom malo modernijem ritmu i tako, ali smo ostale doljedne sebi'', smatra Nataša Mihajlović.



Zagrebačka je publika to itekako prepoznala i nagradila.



''Vas ta energija ruši! Ne možete da dišete, koja je to ljubav, koja je to energija. Mislim da radimo najbolji posao a svetu da uveseljavamo ljude'', zaključile su.

