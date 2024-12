Tajči se prisjetila zadnjeg Božića koji je provela u Zagrebu: ''Tad sam se udavala...''

Prvi nastup u dvorani Lisinski Tajči je imala sa samo četiri godine, a ondje je održan i Eurosong, na kojem nas je predstavljala. Međutim, svoj prvi solistički koncert u toj dvorani imala je tek sinoć. Bila je to večer ispunjena najljepšim božićnim pjesmama te njezinim hitovima. Tko joj se pridružio na pozornici, saznajte u prilogu In magazina.

Veliku karijeru sanjala je još kao srednjoškolka, dok je još živjela na Srednjacima. U to vrijeme družila se i sa Željkom Mavrovićem.



''Mi smo bili obadva u srednjoj školi, mislim i sjedili smo ispred zgrade jednu večer i tako smo bili potišteni jer nismo baš imali podršku od društva, uvijek smo bili radili, ja u kazalištu, on trenirao i tak smo sjedili i rekli smo ''Znaš kaj, jednog dana ja ću postati šampion u boksu i onda ćemo svima pokazati koliko mi možemo'', ja sam rekla ja ću postati super pjevačica, isto ću tako uživati u toj ljubavi i onda nakon par godina se to dogodilo'', prisjetila se Tajči.

Nakon što je doživjela veliku slavu, preselila se u Ameriku. Ondje živi i Roko Blažević koji je bio jedan od gostiju. Roko je kao dječak na gramofonu slušao njezinu ploču, toliko da je čak i potrgao gramofonsku iglu.



''Upoznali smo se ustvari u Americi, ja sam se ustvari upoznao s njezinom sestrom i onda smo nekako svi skupa zapravo postali kao obitelj jer tamo znaš ono svog svog čuva'', ispričao nam je Roko.

Za njih posebnu pjesmu Tajči je otpjevala sa sinovima, koji se vesele Božiću u Zagrebu.

''Zadnji put kad sam bila za Božić ovdje je bilo kad sam se udavala za svog supruga kojeg nema više, tako da ovo je baš specijalno nešto'', priznala je Tajči.

A i njezin koncert možda postane božićna tradicija i vrijeme za uživanje u miru i veselju.

IN magazin gledajte od ponedjeljka do petka u 17:30 na Novoj TV, a propuštene emisije pogledajte besplatno na novaplus.hr.