Boytronic iz kultnog ET-ja prije tri godine uveo je veliku promjenu u svoj život: "Najviše su me privukle njihove teške sudbine, bili su uplašeni ili maltretirani''

Adonis Ćulibrk, poznatiji kao Boytronic iz kultnog E.T.-ja, prije 3 godine postao je svakodnevni gost skloništa za napuštene životinje. Zaljubio se u njuškice i odlučio im promijeniti tužne sudbine. Svakodnevno uči o socijalizaciji i treningu pasa, a u Sigurnoj kućici ga je posjetila naša Dorotea Filipaj. Cijelu priču možete pogledati u prilogu In magazina.

Boytronic, osnivač kultnog E.T.-ja u svijetu se volontera našao prije tri godine. Otad je gotovo svakodnevno u skloništu.



''Privukle su me najviše te jako teške sudbine pasa koji su uplašeni ili maltretirani... I onda mi je nekako bilo lijepo sjediti s njima i raditi da doživim onaj moment kad izlaze iz svoje čahure i počnu vjerovati ljudima'', govori Adonis Ćulibrk.



''Jako nam puno pomaže. Bavi se uglavnom ovim psima koji trebaju izuzetnu pažnju i strpljenje i koje treba socijalizirati'', govori Mirna Manucci, predsjednica Udruge Sigurna Kućica.

Paralelno uči i o treninzima pasa.



''Pogledao sam tisuće i tisuće sati materijala online, i dalje to gledam. Isfiltirao sam to more raznoraznih trenera, našao sam par ozbiljnih koje pratim i to upijam. Primjenjujem to na ove pse i mislim da je to jako dobro'', govori Adonis.

Tužna sudbina 5-godišnjeg je mješanca Drageca dovela u sklonište. Sve stečeno znanje i vještine, Adonis je posljednih mjeseci uložio u njega.



''Dragec je izbačen iz vozila, ostavljen ko smeće na cesti nažalost. Ima tu jedan ožiljak koji nikad neće proći, dakle ne raste dlaka. Urasla mu je ta ormica kaj je imao ili je bio na lancu'', priča Adonis.

Dragecu nikako da se posreći s novim domom. Ako skoči ili zalaje od veselja, mnogi misle da će nekomu nešto napraviti. A on samo žudi za ljubavlju.



''To je pas koji je moj najbolji prijatelj. On je česti gost kod mene. Mi radimo socijalizaciju. Odemo na prometna mjesta da vidimo di je kaj je, dobar je ko kruh. Ljubav će sve pobijediti, samo mu treba osoba koja će u njemu vidjeti onu ljepotu i nikakav strah'', govori Adonis.

U nove je domove otpratio brojne njuškice u posljednje tri godine. Svijet volontera za njega je jedan drugačiji, poseban svijet, a svatko tko je imao priliku pomagati njuškicama, zna kako je to.



''Jako su nam bitni volonteri, kojih nažalost imamo jako malo i ja mu se isto od srca zahvaljujem što vrijeme daje našim šapicama'', govori Dijana Katalinić, voditeljica Skloništa za životinje Velika Gorica.

Ako je priča o Adonisu i šapicama i vas potaknula na volontiranje, to možete učiniti već ovog vikenda. Samo pokucajte na vrata skloništa i učinite svijet napuštenih životinja ljepšim mjestom.

