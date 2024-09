Borba o kojoj svi pričaju: Izgubio meč, ali dobio ogromnu podršku javnosti: ''Hejteri su mi sad postali fanovi''

Meč koji su mnogi, uključujući glavne protagoniste, čekali godinama, odvio se ovoga vikenda u Puli. Borba između Filipa Pejića i Vase Bakočevića na kraju je neslavno završila, diskvalifikacijom našeg MMA borca. Unatoč tome, Filip je preko noći dobio gotovo osam tisuća novih pratitelja. Čime je zaradio simpatije javnosti, zna naša Sanja Jurković.

Od vrha do dna u djeliću sekunde. Pobjeda mu je izmaknula za dlaku, no iako je zbog nedozvoljenog udarca službeno izgubio borbu, naš MMA borac Filip Pejić osvojio je srca publike.

Što se dogodilo na tom FNC-u?

''Baš, to je najvažnije… Najvažnije i najteže pitanje za mene trenutno. Na kraju sam ga bacio u knockdown, i dok se on frkao dolje na podu, ja sam potegnuo tu nogu, koja je išla prema glavi, dok sam ja shvatio da to ide prema glavi, valjda u svojoj glavi, ja sam je malo zaustavio, ali opet je udarac bio ilegalni. U toj milisekundi, sam bio na Jupiteru i Saturnu i onda sam se vratio na Zemlju. Haha, evo! Toliko je to brzo prošlo u mojoj glavi'', priča Filip.

''Jednostavno, to traje već 13, 14, 15 godina, ne znam ni ja kad smo mi prve poruke krenuli izmjenjivati, taj hype i to svađanje, to prepiranje tko će kome - glavu otkinuti, haha, traje već jako dugo i zato se vjerojatno to sve tako brzo i odvilo u mojoj glavi u toj sekundi kad sam ja vidio da ga imam na koljenima'', otkrio je.

Na samom kraju bio je poprilično ljut, na samog sebe, pretpostavljamo.

''Da, zato sam i radio tamo takve stvari jer stvarno se nisam mogao iskontrolirati, od bijesa na sebe, kako sam to mogao napraviti. Od savršenog svega što sam napravio, ja sam na kraju napravio glupost'', govori Filip.

''Jako puno ljudi pozitivno je reagiralo nakon svega i jako puno ljudi ga je nazvalo velikim čovjekom nakon svega što se dogodilo.

''Pa da, jako puno ljudi je pozitivno reagiralo i jako puno hejtera mi je sad postalo fanovi. Toliko ljudi mi se javilo da ja ne vjerujem ni sam'', govori Filip.

I zaista, svojom iskrenom reakcijom i sportskom isprikom zadobio je brojne simpatije, njih gotovo 8 tisuća. Točno toliko novih pratitelja na društvenim mrežama stekao je doslovno preko noći. Kada je krenuo prema kavezu, nije sve išlo po planu. Prvo je uoči meča dva dana ležao u krevetu s temperaturom, a samo nekoliko minuta prije borbe - dogodio se incident.

''Dobio sam temperaturu i alkohol u oči. Kad sam se krenuo spuštati u kavez, netko mi je bacio neki alkohol, mislim, osjetio sam, ima i na snimkama se vidi. Ali kako sam bio fokusiran na meč, čekao sam da osjetim reakciju, mislim da osjetim jel mi u oči ušlo, onda bi napravio problem. Ali pošto mi nije ušlo u oči, nisam dao ni alkoholu, ma ni da me netko pogodio s pištoljem, ma da su došli izvanzemaljci, ja sam gledao Vasu i Vaso mi je bio meta'', priča Filip.

Nadimak Nitro dobio je zbog svojih eksplozivnih borbi, no u ovom su se meču, šali se, borili za nadimak njegova protivnika. Vaso Bakočević u MMA svijetu je, naime, poznat kao Psiho.

''Vaso privatno je ovako skroz normalan lik i za zajebanciju, evo. Top lik, jebiga, to je posao, naš takav kakav je i on se daje u to sto posto i dobro to sve odradi, točno je rođen za biti zvijezda ekrana'', govori Filip.

Znači, rivalstvo je samo u kavezu?

''Tako je. I tko je najveći Psiho na kraju priče''.

Svidjet će se ovo zasigurno i Filipovu sinu, koji je veliki obožavatelj njegova najljućeg protivnika.

''Karlo moj voli Vasu, onda smo mi poslije zvali Vasu na telefon da pričamo i to, on jako voli Vasu'', priča Filip.

Za koga je onda navijao?

''Navijao je za tatu i on je rekao tati što mora napraviti da prebije Vasu, a David je više emotivac, emotivan je dosta, ali isto je mali vražićak, voli se potući i hoće se potući'', priča Filip.

Čini se da jabuka zaista ne pada daleko od stabla.

''To je do kvarta, mala bara puna krokodila, znaš, baš smo živjeli da te pojedu ako se ne možeš boriti. Otkad sam otišao u dvoranu, ja se nisam potukao na ulici, a do tad je to bilo svakodnevno''.

Kakav je bio kao dijete?

''Pa svakodnevnica mi je bila tuča, tukao sam se jako i jako sam se volio tući'', kaže.

Svoje dečke često vodi sa sobom i na treninge, međutim, bi li volio da idu njegovim stopama?

''To mi je malo isto teško pitanje. Bi li ih volio gledati tamo, i volio bi i ne bi volio. Najbitnije je biti čovjek u svemu, a kasnije sve donosi svoju nagradu'', zaključio je Filip.

Upravo to im je na kraju meča pokazao primjerom. Djeca ionako uče iz naših djela, a ne riječi.

