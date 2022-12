Domaći pjevač danas mami uzdahe isklesanim tijelom, no nije oduvijek tako izgledao: "Zvali su me Bucko!"

Blagdani su pred vratima. Domovima će zamirisati najukusnija domaća jela, a obitelji će se okupiti za stolom. Slavne smo Hrvate upitali kako izgleda njihova blagdanska trpeza. Od bakalara, hobotnice i srdela do purice, odojka, fuža, francuske salate i mlinaca. Što domaće zvijezde kuhaju za blagdane, zna Davor Garić iz IN magazina.

Blagdanska trpeza ima čarobnu moć - okuplja voljene i ujedinjuje nas u sreći i veselju. I u domovima poznatih Hrvata njeguje se tradicija blagdanskog blagovanja.

"Na Badnji dan je obavezan bakalar, miriše cili dvor od tog bakalara, navečer se peku lignje, dobra riba", kaže pjevač Tomislav Bralić.

"Uvijek bude jedna hobotnica na salatu, koju ja strahovito volim i koju moja punica radi najbolje na svijetu", otkriva glazbenik Jacques Houdek.

"Tata je zadužen za kuhinju, on napravi fini fiš-paprikaš, nakon toga ide pečena riba u pećnici", kaže frontmen grupe Vigor Mario Roth.

"Spremamo ribu s malo blitve i maslinova ulja, to smatramo i skromnom i zdravom, korisnom hranom", govori Željko Bebek.

"Rižot crni nasipan. Ne smi bit ni previše toga, ne smijemo se razbacivati, ali to je to, dobra riba, lignja, rižota malo", objašnjava Bralić.

Nakon posta za Badnjak Božić je vrijeme kad domom zamirišu najukusnija domaća jela.

"Obično nikad ne prođe bez mlinaca, mlinci su pod 'mus'. Sad je li punjeni picek ili purica ili nekakav odojčić, tu nisam puno izbirljiv, neko pečenje je svakako. I mlinci, to je nekakva klasika", ističe Houdek.

"Francuska salata, malo puretine, malo svinjetine, malo prasetine", nabraja Roth.

"U Istri se jedu fuži, to se apsolutno mora, svake godine nona nekako mijenja te svoje specijalitete, ali fuži su uvijek ti koji čekaju - mene", otkriva pjevačica Franka Batelić.

"Patka! Žena to sprema, ja pomažem, napravim stol, salatu i tako", priča pjevač Jasmin Stavros.

"Tuka, što mi kažemo! Netko to voli, netko ne voli, moramo nać što svi zajedno vole, tako da nešto ide pod peku, nešto na ražanj, ali opet ponavljam, ta spiza, znam da to mora bit i to je tako, ali najlipše je kad smo svi zajedno za stolom", ističe Bralić.

Blagdani ne mogu proći bez slatkih zalogaja.

"Apsolutno! To je kod bake obavezno! Žao mi je što ću ove godine tek za Badnjak moć bit dolje u Splitu, pa ću propustit sve ove kolače prije, ali dogovorila sam, kad dođem dolje, moramo nas dvije cimet-rolice radit i ove keksiće božićne... I francuska, purica, mlinci, to sve, jako volim njegovati tu tradiciju, onda čekat ponoć pa se otvori pršut pa navališ... Ha-ha-ha-ha", priča glumica Ana Uršula Najev.

Uživajte u potpunosti u svakom trenutku blagdana, no s blagdanskom trpezom - umjereno.

"Ne previše, taman koliko treba. Pogotovo kad je Badnjak, taj dan se ustvari posti, tako da se uzme minimalno tog bakalara čisto da izdržiš taj dan, a ne kad pojedu dva kila ribe, popiju pet litara vina pa je to kao post", kaže Stavros.

"Ja moram bit iskren, kad sam bio puno mlađi, kad sam imao 14-15 godina, ja sam imao na svojih 174 cm - 90 kila. Ja sam ti bio jedan pravi Slavonac, zvali su me Bucko, iz tih razloga jer nisam mogao stati. Oni ostaci koji su ostali za Badnjak i Božić, ja sam, naravno, to sve pojeo", prisjetio se Mario Roth.

"Uglavnom sve skupa je skromno, ali uvijek je dobra atmosfera, kićenje bora, svi smo na okupu, družimo se, slušaju se božićne pjesme", dodao je Stavros.

I ne zaboravite svojim najbližima reći i pokazati da ih volite. Jedan osmijeh bit će sasvim dovoljan.

