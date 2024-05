Bivša kraljica Hrvatske danas je agentica za nekretnine, evo što kaže kad će pasti cijene stanova!

Na modnoj reviji iz naše sljedeće priče nije nedostajalo iznenađenja. Vlasnicu brenda Snježanu Schillinger suprug Franz iznenadio je raskošnim poklonom, a Borna KoTROmanić kao Indijka zaintrigirala je neobičnim detaljem. Minute našeg Davora Garića.

Atraktivni, ali itekako nosivi komadi iz modne radionice Snježane Schillinger i Antuna Tina Brišara prošetali su ''Na modrom nebu iznad Zagreba''. Upravo je to naziv 14. revije ovog kreativnog dua.



''Žene nas uvijek inspiriraju kao takve, želimo da se osjećaju kao princeze u svakoj situaciji pa tako i na plaži. Trudimo se raditi stvari koje se više puta mogu obući i koje svaki put atraktivno izgledaju što je pokazala Borna jer je ona već imala jednom ovu našu haljinu, samo je napravila drugi stajling tako da joj haljina izgleda skroz drugačije'', objasnila je Snježana Schillinger.



Treća sreća za Snježanu je zaista sreća. Njezin suprug Franz ne propušta nijednu priliku biti romantičan i iznenaditi je darom. Ovog puta raskošnim buketom crvenih ruža.



''Pa to je prekrasno. On mene stvarno podržava i naviknuo se, gura sa mnom iako mu je u početku to sve skupa bilo jako neobično'', priznaje Snježana.



Reviju nije propustila ni Anđa Marić. Sa svojom liječnicom promovira zdrav način života.



''Zajedno promoviramo zdravlje, vježbe, što više plesa, smijeha jer ovo je samo posljedica velikog stresa bila'', priča Anđa.



Svi su pogledi biti uprti i u Kraljicu Hrvatske 2000-te, koja je značajno posvijetlila kosu.



Nova boja kose joj stoji fantastično. Što je potaknulo tu promjenu?

''Hvala, hvala, pa zbilja dosada. Već sam trebala neku promjenu i baš mi je drago da vam se sviđa'', zaključila je Antea Kodžoman.



Bivša manekenka sada je agentica za nekretnine. Idealna prilika za saznati zašto su nekretnine danas baš toliko skupe.



''Pa zato što je tržište živo, jednostavno je tajkav trend i mislim da će još neko vrijeme potrajati iako svi najavljuju drugačije, ali evo za sad je još uvijek tako. Malo ćemo pričekati!'', zaključila je Antea.



Uz pokoji komad iz ove proljetno-ljetne kolekcije na Instagramu će lajkovi prštati k'o od šale.

