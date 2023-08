Spektakularna završnica Sportskih igara mladih: Crnogorska legenda Reala Predrag Mijatović o mladim nogometašima i hrvatskoj reprezentaciji!

U Splitu je održana završnica još jednih Sportskih igara mladih, na kojima su se natjecala djeca iz Hrvatske, Srbije te Bosne i Hercegovine. Od osnutka do danas, Igre su obogatile živote više od dva i pol milijuna djece i mladih, a ekipa In magazina je razgovarala s dugogodišnjim ambasadorom Igara Predragom Mijatovićem.

Revijalnom utakmicom, na prekrasnim Prokurativama, u kojoj su zaigrale neke od najvećih nogometnih zvijezda svih vremena, spektakularno je okončana 27. sezona Sportskih igara mladih.



Predrag Mijatović, ambasador Sportskih igara mladih

''Kad vidite ove mlade momke i kad vidite sve ovo što je za njih pripremljeno, stvarno moraju biti jako zadovoljni. Velika mi je čast što sam ambasador Sportskih igara mladih i što svake godine mogu doći i sa svima vama podijeliti ovu nevjerojatnu manifestaciju'', rekao je Predrag Mijatović, ambasador Sportskih igara mladih.



U najvećoj europskoj sportsko-amaterskoj manifestaciji za mlade, ove godine je sudjelovalo 260 tisuća djece iz Hrvatske, Srbije te Bosne i Hercegovine.

''Kroz sport, kroz ovu vrstu takmičenja i ovu manifestaciju, dajemo im prave vrijednosti. To je timski rad, požrtvovnost, fair play i gomila stvari koje oni, kroz ove igre, mogu da nauče. Jer svi mi roditelji ponekad zbog posla nemamo toliko vremena da posvetimo našoj djeci. Kroz ovu manifestaciju ipak imaju tu priliku da dobiju te vrijednosti koje su bitne za život uopće'', objasnio je Predrag.



Još je jednom, dodaje, poslana univerzalna poruka sporta, kako su jedine razlike koje su stvarno važne, one koje se pokažu na terenu.

''Ovo treba biti primjer svim tim odraslima, koji po nekad imaju lude bubice i ne znam šta im se desi u glavi pa krenu da lutaju, da se vrate malo unazad ili ako ne mogu da se vrate unazad neka dođu ovdje, neka pogledaju ovo šta se dešava i bit će im sve jasno'', dodao je.



Legendarni nogometaš Reala, poslije trofejne karijere, ostao je u sportu, kao uspješan sportski direktor Kraljevskog kluba, a mladim sportašima poručuje kako je važno sa strašću raditi sve čega se uhvatiš.



''Pri zalasku nogometne karijere već trebate razmišljati što je to što vas privlači i da se odužite fudbalu na svemu što vam je dao, svim navijačima koji su vas godinama bodrili i hrabrili'', objasnio je.



Najbolji primjer strasti i zajedništva je, poručuje, hrvatska nogometna reprezentacija, čiji su uspjesi inspiracija djeci diljem svijeta.



''To je primjer kako i na koji način treba raditi, ponašati se, natjecati se i braniti boje svoje države. To što su oni napravili u dva prethodna Svjetska prvenstva, mislim da ni oni sami, još uvijek, nisu svjesni. Ne samo oni, nego mislim ni vi, niste svjesni šta su oni napravili. Niste svjesni!'', zaklučio je.



Revijalna utakmica završila je bez pobjednika, ali natjecanje je ionako bilo u drugom planu i sport je ponovno pokazao svoje najljepše lice, na sreću djece koja će divnu splitsku noć pamtiti do kraja života.

