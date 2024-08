Slavodobitnik sinjske Alke dobio obećanje supruge koje je odjeknulo Hrvatskom: ''Rekla sam mu, bit će svega!''

Jure Domazet Lošo slavodobitnik je 309. Sinjske alke. Pobijedio je s ukupno šest osvojenih punata u tri trke. Za to je dobio zlatnu plaketu Alke te zlatni prsten s hrvatskim grbom, a i obećanje supruge koje je odjeknulo Hrvatskom. O čemu je riječ, zna naš Hari Kočić.

Od svečanog mimohoda ulicama grada do dočeka ispred obiteljske kuće, pobjeda na Alci pamti se cijelog života.



Jure Domazet Lošo, pobjednik Alke ''Od 2014. sam Alkar kopljanik, imam jednu Baru osvojenu, sad ove godine još jednu Baru i Alku'', govori Jure Domazet Lošo.



Jurina supruga imala je posebne riječi ohrabrenja uoči utrke.

''Rekla sam mu, Jure ako dobiješ Alku, dopustit ću ti da mi napraviš treće dite! Hahah… To je danas bilo kad smo izašli iz kuće, rekla sam mu, daj Jure dobij - pa će bit svega!'', izjavila je Anđela Domazet Lošo.



''Moram ga radit je li? Ne znam to još, još se to ne zna ništa!'', našalio se Jure Domazet Lošo.



Presretan je bio i alkarski momak.

''Neopisivo! Ponos, sreća, neopisivo!'', izjavio je Ivan Domazet.



A Sinj je već od ranog jutra bio pun posjetitelja iz cijelog svijeta, koji, to je sigurno, nisu ostali gladni. Posebno je, kao i uvijek, popularna bila janjetina koju, kažu, treba znati pripremiti.



Pomalo ironično, jedno od najpopularnijih jela, svake godine je ćevap.



Za usputnu okrepu, kao i uvijek, pobrinuli su se Vrličani.



Nije nedostajalo ni poslastica za djecu, koje se, čini se, samo tako zovu.



Viteška igra, koja već stoljećima slavi borbu za slobodu, proteklih je desetljeća prerasla u međunarodni događaj koji se ne propušta.



U Sinju, znaju oni koji ga posjećuju u ovo doba godine, prava fešta počinje kada padne noć.



Za Sinjane predaha nema i već su krenule pripreme za Veliku Gospu, kada njihov gradić ponovno postaje glavni grad Hrvatske.

