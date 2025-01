Urnebesne anegdote s privatnih vjenčanja zvijezda serije Kumovi: ''Mislio sam da sam osoba koja ne plače!''

Sudbonosno ''da'' i slavnim Hrvatima uspomena je za cijeli život, a urnebesne anegdote sa svojih vjenčanja s nama su podijelile zvijezde serije Kumovi. Darija Lorenci Flatz udala se s trbuhom do zuba, i to bez prstena. Fabijan Pavao Medvešek priznao je da su ga pred oltarom ponijele emocije, a o svojem vjenčanju prvi je put progovorio i glumac Mijo Kevo. Detalje ima naš Davor Garić za In magazin.

Glumac Fabijan Pavao Medvešek i njegova Karla na vječnu su se ljubav zavjetovali 2022. u Motovunu. Romantike nije nedostajalo, a pred emocijama je pokleknuo i slavni mladoženja.



''Moram priznat da sam ja uvijek za sebe mislio da sam osoba koja ne plače! U smislu, nisam nešto pretjerano emotivan na van. Neću reć da je to moj stav, nego sam jednostavno mislio da sam takav dok evo nije došao taj dan i dok se nije to sve zapravo počelo događati i onda sam, shvatio da je to ipak možda jače od mene. Tako da sam se prepustio i cijeli taj dan mi je kao neki bljesak prošao, što mi je s jedne strane drago jer znam koliko mi je bio bitan, a s druge strane mi je žao jer prošao sekundi. Ja bih to još barem deset dana da se sjetim i da vidim tko je sve bio'', priča Fabijan Pavao Medvešek.



''Iza nas je 16 zajedničkih godina... Troje djece, jedan pas, mnogo neprospavanih noći kredita, smijeha, ludila, serija, bolesti, briga, poslova, doručaka, kavica u zoru, zagrljaja, poljubaca, života... Jednom riječju ljubavi.'' - napisala je glumica Daria Lorenci Flatz i prisjetila se svojeg vjenčanja sa suprugom Emilom, koje je zaista bilo osebujno.



''Ne sjećam se da je bilo baš puno emocija. To je bila već poodmakla blizanačka trudnoća! Samo sam bila zabrinuta, mislim zabrinuta... Naravno da je bilo lijepo, Nataša Dangubić mi je bila kuma, ali je bilo ''samo da ja to izdržim, samo da se ne porodim'', da se nekako dogegam do tog japanskog restorana na večeru, da nekako sjednem, pojedem... Već su me boljela leđa, ako smo sat vremena sjedili i išla sam doma'', priča Daria Lorenci Flatz.

I to sve bez prstena?!

''Sve bez prstena! Evo čisto da ljudi znaju, i to je moguće! Možeš se vjenčat bez prstena!'', otkrila je.



Omiljen lik iz serije ''Kumovi'' Marko Šank zabavlja nas na malim ekranima, no glumac Mijo Kevo o svojem ljubavnom životu tek rijetko progovara. Za nas se prisjetio svojeg vjenčanja.



''Bilo je lijepo. U jednom mjestu, mom Radošiću! Crkva Sv. Jure, peti mjesec, sve se budi, mali pir, vjenčanje je bilo malo, ali slatko. Split, Radošić, to je to. Davno je bilo!'', našalio se Mijo Kevo.



Iako bi na dan vjenčanja mladenci trebali opušteno uživati u ljubavi, to se često pretvori u stresni kaos. Po čemu svoje vjenčanje pamti Ecija Ojdanić?



''Misliš moja dva vjenčanja!? Hahaha... Svaka, većina, djevojčica sanja o tom vjenčanju, možda sad i ne, ali prije... Strepnja kako će to biti i iščekivanje tog događanja, te lijepe haljine, cijela ta rodbina zajedno i naravno ta odgovornost da sve prođe dobro i da se svi lijepo provedu!'', ispričala je Ecija.



A kakvi su naši glumci kad su gosti na vjenčanju? Ostaju li pomesti kad svi odu ili šmugnu kući prvom prilikom?



''Pa nije to kod mene tako crno bijelo! Ovisi kod koga idem! Kao i svatko, možda neće priznati, ali kad si primoran otići onda nije lako, ali kad ideš nekom tko ti je drag il ti je iz obitelji, naravno da je raspašoj!'', priča Vladimir Tintor.



''Dapače, ako znam da idem na neko vjenčanje pogotovo nekim bliskim prijateljima, veseli me to jer znam koje to veselje, znajući od svojeg vjenčanja. Moram priznat da volim te dane, volim se družit, ali ne mogu reći da mogu nešto pretjerano izdržat jer, kako bi čovjek rekao, stigle su me godine! I ne mogu, kako se kaže, piti kao prije, ali uvijek ću doći, veselit ću se, družit ću se jer mislim da je to zaista jedan poseban svakome u životu!'', priznao je Fabijan Pavao Medvešek.



Koliko god bilo u koverti i kakvo god vjenčanje bilo, samo neka ljubav traje u nedogled!

