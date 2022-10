Tri koncerta tri dana zaredom Bajaga i Instruktori održali su u dvorani Lisinski. Iskreno je progovorio o odnosu s djecom, kakav je kao djed, ali i zašto nikad nije položio vozački ispit. A kakva je veza Bajage i Bjelovara, saznat ćete u minutama Julije Bačić Barać.

Prvi put u Lisinkom zapjevao je Bajaga s Instruktorima jučer i proteklog vikenda na svoja tri zagrebačka koncerta.

''To je rijetka dvorana u Zagrebu u kojoj nisam nikad svirao. Na svim našim koncertima je publika svih generacija i to je velika čast za mene'', rekao je Bajaga, a evo i što kaže na to što publika koncerte sve više gleda i sluša mobitelom.

''Ja sam jednom dečku, gledam ga, on stoji u prvom redu i slika sve, ja mu poslije 10 pjesama kažem - hajde probaj da pogledaš koncert, mi smo ti ovdje gore. Ja ne znam da li oni to gledaju, ne vjerujem da svi ti koji snimaju dođu kući pa to gledaju'', priča Bajaga.

Glazbenik se rodio u Bjelovaru, a je li se to slučajno tako dogodilo?

''Moja majka je iz Grubišnog polja i tu mi je baka živjela čitav svoj život, moja majka je bila trudna i u posjeti kod svoje majke i Bjelovar je bio najbliži grad s porodilištem tako da sam se rodio tamo. Mnogo mi je drago i simpatično što me Bjelovarčani smatraju za sugrađanina'', rekao je Bajaga.

Zanimljivo je i da Bajaga nema vozačku dozvolu.

''Kad je trebalo da se polaže vožnja ja sam svirao i nisam imao vremena da idem na satove. U Beogradu sam jedan od najpoznatijih korisnika taksija. Pošto je velika gužva u Beogradu teško je dobiti taksi, a s skoro da nema taksista u Beogradu s kojim se nisam vozio, a ima ih bar jedno 7 tisuća'', priča Bajaga.

Koje vrijednosti želi prenijeti i usaditi svojoj djeci?

''Trudio sam se da im prenesem da budu dobri ljudi, da budu slobodnog uma i da rade ono što vole, da budu pristojni'', kaže.

A kakav je djed?

''Odličan, za sad imam unuku Saru od sina Marka i ona ima 10 mjeseci i to je stvarno veliko zadovoljstvo kad vidite drugu, treću generaciju. Jedva čekam da poraste, da krene hodati da mogu ići s njom u zoološki, u šetnju'', kaže.

Ni za Bajagin razvod nije se saznalo dok nije prošao malo duži vremenski period.

''Da, skoro dvije godine. Mislim da je to nepristojno, netko voli da svi znaju njegov privatni život, a ja mislim da je privatni život ipak privatna stvar i da mora postojati neki momenat koji nije svima poznat. Prezirem reality i to pretjerano eksponiranje i gledanje ljudima u tanjur i kupatilo. Što sam jeo jučer potpuno nebitno. Ljude bi trebalo da zanima moja muzika'', smatra.

