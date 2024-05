Baby Lasagna ponovno na tronu kladionica, pohvalio se i da je dobio dres hrvatske nogometne reprezentacije!

Iz minute u minutu mijenja se stanje na kladionicama Eurosonga pa je tako naš Baby Lasagna ponovno broj jedan. Potpora mu pristiže sa svih strana, a pohvalio se i poklonom koji je dobio od Hrvatskog nogometnog saveza. U Švedskoj je već sada užarena atmosfera, a o svemu detalje donosi Matea Slogar.

Još samo četiri dana preostala su do nastupa Baby Lasagne na Eurosongu, koji je prema kladionicama ponovno glavni favorit i nalazi se na prvom mjestu s 24 % šanse za pobjedu! Na pozornicu u Malmo areni popet će se u utorak i nastupiti u prvoj polufinalnoj večeri. Dvije probe već su odrađene. Dok je na prvoj Baby Lasagna na pozornicu izašao sa zalizanom kosom, na drugoj je ponovno imao razbarušenu.



"Isprobavamo nove frizure tako da bez panike možda neće bit ova", najavio je Lasagna.



Hrvatski predstavnik prestigao je Švicarca Nemu na kladionicama. Nastup u Švedskoj bit će mnogo bogatiji što se tiče posebnih efekata i priotehnike, kaže, no što se tiče kostima, neće biti iznenađenja.

"Sad vam i službeno mogu reć to će bit ti kostimi koji će bit na nastupu definitivno", otkrio je.



U Švedskoj je sve spremno za najblještavije glazbeno događanje. Obožavatelji su u niskom startu jer pomno će se pratiti obje polufinalne večeri, kao i finalna večer 11. svibnja.



"Švicarska je vjerojatno favorit. Mogla bi to biti i Hrvatska. Nizozemska je favorizirana, ali teško je predvidjeti kada je u pitanju Eurovizija kako će glasovati žiri, a kako publika. Tako je prošle godine Finska bila uvjerljiv favorit u javnosti, 18 zemalja dalo joj je maksimalnih 12 bodova. Ipak, žirijima se to baš i nije baš svidjelo i nije im dobro prošao, što je značilo da je Švedska pobijedila u ukupnom poretku. Stoga je zanimljivo vidjeti tu podjelu između javnosti i žirija", izjavio je ekspert za Eurosong Paul Jordan.



Predstavnice Ukrajine također kotiraju među top 5, s pjesmom Teresa i Maria. Djevojke pjevaju o majci Terezi i djevici Mariji. Svojoj pjesmom poručuju da svi griješimo, ali djela su ono što nas definira.



Rusiji je 2022. zabranjeno nastupati za Eurosongu zbog narušavanja ugleda natjecanja, a to su prosvjednici ove godine tražili i za predstavnika Izraela. Već tjednima u Švedskoj ne prestaju prosvjedi protiv nastupanja Izraela zbog sukoba u području Gaze.



"Glazbeni festival koji bi trebao izražavati glazbu i veselje, ali u ovom slučaju, uz sudjelovanje Izraela, on će izraziti prihvaćanje ubojice i poboljšanje njihova imidža te potvrdu djela koja oni čine", izjavio je organizator prosvjeda Orwa Kadoura, a zbog čega su mjere sigurnosti podignute na najvišu razinu.

