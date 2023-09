Prestižno događanje u Ateni privuklo je brojne grčke zvijezde: ''Natjecanje svih zemalja svijeta i najboljih talenata na svijetu''

Atena je grad povijesti, antike, ukusne hrane, ali i mjesto koje je sve češće filmska kulisa za velike produkcije sa svjetski poznatim zvijezdama. Nije stoga čudno što je ove godine izabrana kao centar događanja za polufinalno ocjenjivanje prestižne Međunarodne nagrade Emmy. Ovo okupljanje privukao je brojne grčke zvijezde, TV lica i modele. U Atenu vas vodi naša ekipa In magazina!

Kada je crveni tepih u pitanju, pravilo je - što blještavije, to bolje. Grčka poznata lica zato su najbolje kombinacije odjenula na crveni tepih u Ateni, povodom polufinalnog ocjenjivanja za Međunarodnu nagradu Emmy.



''Za mene je odjeća ništa ako osoba nema osobnost, ali ako vjeruješ u sebe, odjeća može biti tvoj potpis'', zaključio je Giorgos Karavas, grčki model.



Karavas je nosio komade za dizajnere poput Toma Forda i jako dobro zna što je potrebno za biti dobrim modelom.



''Mislim da je prvo i najvažnije vjerovati u sebe, inače ne možeš biti 100 % ondje, na mjestu gdje trebaš biti'',dodao je Karavas.



A što je potrebno za biti dobrom glumicom? U tome je stručnjakinja poznata Grkinja Tonia Sotiropoulou. Ona je bila dio žirija tijekom polufinalne faze za Međunarodnu nagradu Emmy, uz glavnu urednicu Nove TV Zrinku Jankov, dugogodišnju scenaristicu na Novoj TV Natašu Buljan te Zrinku Cvitešić.



''Doista je velika odluka biti glumica. Jer baza profesije se temelji na odbacivanju. Moraš to doista voljeti i naći se u ispunjenju svojih uloga, kako bi ih održavao'', objasnila je Tonia Sotiropoulou, grčka glumica.



Žiri je odlučivao u dvije kategorije, a jedna od njih je najbolja ženska uloga. Zasigurno najupečatljivija crtica u karijeri ove Grkinje je uloga u Jamesu Bondu, a otkrila nam je kako je raditi s Danielom Craigom.



''On je uistinu pravi džentlmen i velik radoholičar, uživala sam raditi s njim'',rekla je Tonia.



United Media drugu godinu zaredom organizira polufinalni krug žiriranja prestižne Međunarodne nagrade Emmy. Ove godine događaj je održan u grčkoj prijestolnici. Atena je posljednjih godina često bila kulisa za velike produkcije sa svjetski poznatim zvijezdama, a ovdje je sniman i posljednji nastavak Moje grčko vjenčanje 3, koji se trenutačno prikazuje u našim kinima.



Osim lokacije... Imamo i izvrsnu filmsku industriju, jaku produkciju, odličnu ekipu te odlične glumce.



Prošlogodišnji događaj polufinalnog žiriranja održan je u Dubrovniku, kada je domaćin bila Nova TV. I tada je, baš kao i ove godine, u žiriju sjedila Bugarka Vyara Ankova, koja zna koliko je Međunarodna nagrada Emmy važna za svijet televizije.

''Mislim da je to najprestižnija nagrada u našoj industriji i svake godine vidite toliko talenata, toliko kultura i nikad ne znate gdje je gornja granica. To je najbolja stvar u Međunarodnoj nagradi Emmy, što je to natjecanje svih zemalja svijeta i najboljih talenata na svijetu. I možemo vidjeti u kojem smjeru naša industrija ide'', izjavila je Vyara Ankova.

''Ovo je druga godina zaredom da United Media organizira ovakav događaj i doista smo zahvalni jer je jako važno vidjeti da ljudi iz ove industrije daju važnost onom što radimo i prezentiramo, a to je izvrsnost u televizijskom programu diljem svijeta. Izvrsnost je ono što u United Mediji cijene i pokazuju da žele biti dijelom onoga što radimo'', zaključio je Nathaniel Brendel, Emmy Judging Director.



Ovim događajem, u suradnji s gradom Atenom i grčkom televizijom Nova, United Medija još jednom je dobila priznanje na međunarodnoj razini.

IN magazin gledajte od ponedjeljka do petka u 17:30 na Novoj TV, a propuštene emisije pogledajte besplatno na novatv.hr.