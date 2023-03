Putovanje splitske pjevačice u Meksiko pretvorilo se u noćnu moru: ''Završila sam tamo na Hitnoj pomoći, uhvatila me strašna panika''

Nakon veće pauze Antonia Dora Pleško predstavila je publici novi singl. Ovog puta odlučila se za pjesmu koju potpisuje Ivan Huljić, a pjeva o ženi koja ne želi više biti ničija - Igračka. Je li se pjevačica ikada osjećala izigrano u životu, zašto u ovom smjeru želi graditi karijeru te gdje su opasniji kolege - u svijetu estrade ili društvenih mreža, otkrila je Hrvoju Kroli za In magazin.

"Ja bi rekla da se svaka žena, ali i svaki muškarac može pronaći u pjesmi. Svi smo se nekad u životu malo osjećali izigrano bilo u kojoj situaciji. Je li to prijateljstvo, ljubav ili posao i doživjeli nepravde. Mislim da je to normalno i da nas to gradi u ljude kakvi smo danas", započela je razgovor Antonia Dora Pleško koja upravo o tome progovara u novoj pjesmi. Zvuk koji podsjeća na 90-te potpisuje Ivan Huljić i pjevačicu je osvojio na prvu. Na društvenim mrežama publika je uspoređuje s Doris Dragović iz tog vremena.



"Predivno! Mislim, kome Doris nije idol i uzor. Ali ne bi se uspoređivala s nikim jer je ovo baš neki moj novi zvuk ali i spoj 90-tih. Fali mi te muzike općenito i drago mi je da smo baš mi izašli s tom muzikom i tom pjesmom. Kad te usporede s tim najvećim zvijezdama to ti samo može biti kompliment", smatra Antonia.



Do suradnje s Huljićem juniorom došlo je, kaže, slučajno, no već u planu imaju i nove pjesme. Iako je cijeli svoj život pod svjetlima reflektora, napominje kako je ovo smjer u kojem se želi graditi:



"Ja se trenutno osjećam kao Antonia Dora kakva trebam biti. Ja sam Splićanka temperamentna i meni sve to odgovara. Ja sam onaj tip koji govori da je sve suđeno i sve ima svoj razlog tako da i ova pjesma i ova suradnja također ima svoj razlog.", kaže.



Pjesma je nastala nakon povratka iz Meksika, gdje je bila na odmoru, no put se ubrzo od uživanja, pretvorio u noćnu moru. Umjesto nakon 40 vratila se za samo 12 dana.



"Uhvatila me strašna panika, jednostavno da sam toliko daleko da ne mogu u tom trenutku doći do svojih. Uhvatila me panika prvi put u životu jer smo bili na drugoj strani Meksika koja je još dalja nego gdje smo inače išli. Završila sam tamo na hitnoj pomoći, kupili karte za nazad, požurili doma i skužila sam, najdalje di sad idem je Italija'', šali se Antonia.



Uz pjevanje Antoniji veliku ljubav predstavljaju i društvene mreže, stoga se poteže pitanje kojih se kolega treba više paziti. Onih estradnih ili onih u svijetu influensera.



"Super pitanje ufff ne znam šta bi iskreno rekla. U ovom influens svijetu na društvenim mrežama, malo toga je istina, malo toga je iskreno. Jednostavno neki ljudi tako funkcioniraju. Mislim da toga ima u svakom poslu, a da je ovo čisti primjer - da ljudi zbog novaca prihvaćaju sve.", kaže Antonia.



No ono što istinski pjevačicu veseli su potpora i ljubav koje dobiva od dečka, za kojeg kaže da je uvijek njezin oslonac:



"Sve je dobro zadovoljna sam sa svim općenito. S ljudima oko sebe s energijom oko sebe, posao, ljubav, sve je na svom mjestu i sve je kako treba biti i nadam se da će tako sve i ostati", kaže.



A mi se nadamo da će publika uživati u pjesmi "Igračka", koju će Antonia Dora premijerno otpjevati uživo na Zagrebačkom festivalu.

