Andriju Miloševića čak i na ulici zaustavljaju da im ispriča vic: ''Oni misle da sam ja neki vicomat...''

Njegovi vicevi svakodnevno nasmijavaju cijeli Balkan ili barem onih 920 tisuća, koji ga prate na društvenim mrežama. Ali komičan glumački talent Andrije Miloševića na zamahu dobiva tek na kazališnim daskama. Jesmo li ga uspjeli nagovoriti da nam ispriča vic te ima li strpljenje njegove supruge granice, doznajte u priči Aleksandre Keresman za In magazin.

Ako ste iole aktivni na društvenim mrežama, nije vam moglo promaknuti ovo lice, s kojim u kompletu kao pravilo uvijek ide vic.



No daleko od toga da Andriju Miloševića publika zbog komičnog talenta prati samo na društvenim mrežama. Dvorana zagrebačkog SC-a bila je puna do posljednjeg mjesta, na izvedbi komedije ''Idem putem za zagrlim drvo'', priči o sinu jedincu, koji u četrdesetoj godini traži idealnu ženu za brak. A pritom mu njegova majka u tome “pomaže” i vodi glavnu riječ.



Bez obzira na to je li na Balkanu, preko bare ili na kraju svijeta, mamina je ipak zadnja i najvažnija.



''Majka je najvažniji faktor, iako naravno uvijek su ti odnosi takvi da čovjek mora imati jednu vrstu samopouzdanja da bude slobodan. Neki roditelji tu pogriješe pa djeca ostanu zauvijek kod roditelja ili vezani jako, ja sam otišao od kuće s 13 godina tako da sam rano postao samostalan ali nikad nisam izgubio vezu sa svojim roditeljima, posebno sa majkom. Suštinski sam s njom imao sjajan odnos'', govori.



Zato joj je i posvetio knjigu, koja samo što nije ugledala svjetlo dana.



Andrija nikad nije skrivao kako su njegovi počeci bili takvi da je često bio gladan, a majka je znala skupljati novac da mu kupi majicu. Možda baš zato danas život ispunjava smijehom, kako svoj tako i tuđe.



''Vrlo je važno što se tiče humora je da ljudima prenosi jednu osnovnu stvar a to je živ sam, zdrav sam i postojim samo sada, i zato trebam iskoristiti ovo vrijeme da se provedem najbolje što mogu'', kaže.



Zato ga danas i na ulici zaustavljaju da ispriča vic.



''Da, stalno to rade, oni misle da sam ja neki vicomat ali ja nemam u svakom trenutku mogućnost da vam isporučim nešto novo'', kaže.

A riznica se puni na različite načine.



''Dolaze s raznih strana, pročitam, ljudi mi pošalju, neki izmisle, svašta tu ima, nije da ja sjedim i smišljam viceve cijeli dan ali kad mi se nešto dopadne onda ja sam drugog šokiram'', kaže.



Najviše šokova doživljava supruga Aleksandra, koju svojim šalama zaskoči i u najranjivijim trenucima. Pa se pitamo ima li njezino strpljenje granicu.



''Nemam pojma, pitajte nju, mene to ne zanima, to je njena stvar.

Pritom kratko traje pa ona to malo izdrži i ide dalje'', kaže.



Sinčić Relja zasad uživa u tatinim šalama, kao i njegovim knjigama za djecu.



''On je vrlo sličan meni onako duhom, voli ljude, ekstrovertan, voli se zezati, ima godinu i 8 mjeseci i već priča, strašno mu mozak radi, vrlo brzo shvaća stvari, ja provodim jako puno vremena s njim i to mi je bukvalno dalo smisao životu, sad mi je stvarno svejedno što će bit s ovim svijetom, baš me briga jedino što mi je je da smo zdravi i da imamo mogućnost da možemo uživati međusobno u ljubavi i obitelji'', priča.



I dok smo na pitanje da nam ispriča vic dobili ovakav odgovor.



''Žao mi je nemam, bih vrlo rado ali nemam, evo sad mi je jedan drug ispričao vic, ništa ga nisam čuo'', rekao je.



Za kraj je ipak pala jedna mudrost.



''Jedite, izlazite, zezajte se, putujte jer nećete živjeti vječno, potpuno je svejedno'', poručio je.

