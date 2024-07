Vitasović o novom pogledu na život: ''Vidio sam smrt i kao da odlazim, onda sam rekao...''

"Daj mi gemišt, ne pitaj ništ"- pjeva Alen Vitasović u novoj pjesmi Brajde, koju je snimio u duetu s mladim istarskim glazbenikom Lima Lenom. Što mu je supruga poklonila za rođendan te zašto je promijenio pogled na život, otkrio je našoj Anji Beneti za In magzin.

Alen Vitasović završio je u brajdama. Ali samo u istoimenoj pjesmi koju je otpjevao s imenjakom Alenom Kozićem, poznatijim kao Lima Len.

"Do suradnje s Alenom Vitasovićem je došlo tako što sam dobio ime po njemu, to mi je mama rekla i iz tog razloga sam rekao, moram napraviti pjesmu s Vitasovićem jer moramo preuzeti istarsku scenu, a on je legenda u Istri!", govori glazbenik Alen Kozić.

''Ja sam to poslušao i meni se to odmah svidjelo, i rekao sam ako se može, ovdje ću se uvaliti nekako jer je pjesma pozitivna, vesela, traje par minuta, svi su sretni, ali taj trap me malo izenenadio, ali u biti ova pjesma nije bas trapista. Ovoje afro trap...", objasnio je Vitasović.

Da se radi o ultimativnom ljetnom hitu, bilo je jasno već nakon 48 sati, koliko je trebalo da se Brajde nađu u trendingu na Youtubeu. Vitasović se možda okušao u novom glazbenom žanru, ali je zato ostao vjeran svojem istarskom narječju.

"Neke riječi koje nisu istarske, koje ne pipadaju mom izričaju, nisam mogao pretrpiti, pa sam morao pormijeniti. Ja sam rekao pare, on je rekao šolde. Koje pare, bre! On je Istrijan, da se zna, haha. A još neke stvari sam promijenio : umjesto daj mi dva gemišta, daj mi gemšt i ne pitaj ništ'', ispričao je Vitasović.

Alen se u stvarnom životu ipak odrekao gemišta. Nakon što je prošle godine prošao zdravstvenu kalvariju, drastično je promijenio pogled na život.

"Stvarno prošle godine je bio jedan kritičan moment kad sam vidio baš smrt. Vidio sam kao da odlazim i onda sam rekao, sam sebi neću i onda sam se digao. Doslovno! I poslije toga sam se promijenio da uživam u svakoj sekundi svoga života'', zaključio je.

U videospotu nema čega nema. Našli su se tu i djevojka, ali i mama mladog glazbenika, koji je vršnjak Vitasovićeva sina. Na traktoru su im se pridružili domaći ljudi, ali i koza imena Kolinda.

"Bilo je teško s kozom, neće ona odmah doći pred kameru, pokazivati se, morao sam ju vući, a ja se bojim koze, bojim se općenito nekih životinja'', priča pjevač.

Vitasović će 10. listopada u Tvornici proslaviti 30 godina od izlaska kultnog albuma Gušti su gušti. Nedavno je ugasio 56. svjećica na rođendanskoj torti.

"Žena mi je kupila knjigu o Modriću, jer svaki dan davim za taj nogomet. Otac mi je kupio kao svake godine pjenu za brijanje i dezodorans. I to je sve ća sam dobio'', otkrio je.

Zanimljivo je da Alen rođendan slavi isti dan kad i njegov miljenik Baby Lasagna. Možda je vrijeme da i ova dvojica Istrijana udruže snage pred mikrofonom.

"Veoma moguće. Veoma moguće. Sigurno, ali on je sad godinu, dvije godine zauzet, sad završava svoj album. Ova nova je meni izvanredna, još bolja mi je nego Rim tim tagi dim. "

Hoćemo li dočekati duet s Baby Lasagnom, pokazat će vrijeme, no zato je novi s Lima Lenom već spreman.

''Zvat će se Gremo na more, probat ćemo je izbaciti u 8. mjesecu čisto da popratimo Brajde. Ne moreš biti samo u brajdi, moraš poći na more: Poslije brajdi na more, da opereš brajde.", zaključio je Vitasović.

