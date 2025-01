Magazin opet juriša na Eurosong: ''Glupo je reći da ne očekujemo pobjedu!''

2024. dugo će pamtiti grupa Magazin koja je dobila novu, osmu pjevačicu, mladu Lorenu Bućan. Kultni bend je u novu godinu uveo Opatijce, oBOrivši rekord POsjećenosti. Na njihovu splitskom koncertu bio je naš Gordan Vasilj, kojem su otkrili sve o pripremama za predstojeću Doru, gdje slove kao najveći favoriti za odlazak na Eurosong u Švicarskoj.

Splitska Pjaca bila je pretijesna za sve koji su prvi put uživo htjeli čuti osvježeno izdanje grupe Magazin s novom pjevačicom, Lorenom Bućan. Izvedbom brojnih bezvremenskih hitova, ova 22-godišnjakinja iznimnih vokalnih sposobnosti publiku je ostavila bez daha.

''Stvarno mi svaki put adrenalin bude sve veći i veći. Baš guštam, ludilo mi je na svakom nastupu, svaki put kao da prvi put nastupam. I stvarno sam zadovoljna kako zvučimo i figuramo.'', priča Lorena Bućan.

''Zvučimo ludilo, stvarno ludilo.'', dodaje Nenad Vesanović Keko.

A osim glasom, Lorena je članove Magazina osvojila neposrednošću i entuzijazmom.

''S Andreom nam je bilo super, ona je skoro 15 godina bila s nama i stvarno smo imali fenomenalne trenutke i izvrsno smo se s njom i družili i radili, ali ovo je nešto malo drugačije. Meni se osobno sviđa ovo novo.'', dodaje Keko.

''Svaka pjevačica donese nešto novo. Naravno i Lorena je donijela puno toga novoga, i što ono kažu 'svaka nova metla dobro mete', ali neovisno o tome svi znaju Lorenu otprije, znaju kako piva, prema tome to nije nikakvo iznenađenje. Ali činjenica je da smo svi mi na početku bili malo, neću reći skeptični, ali onako sumnjičavi. Mislim da ovo što smo do sad vidjeli, da je publika više nego zadovoljna i sad smo sigurni da je to to.'', složio se Željko Baričić.

Ni temperamentna Solinjanka ne krije oduševljenje članovima Magazina koji je, kaže, tetoše kao kćer.

''Otkad smo se prvi put upoznali, kad smo otišli na kavu, stvarno smo odmah kliknuli, odmah su me stvarno prihvatili kao svoju i ja uvijek kažem meni je u ovom poslu prvenstveno bitno da ja s nekim kliknem kao čovjek i kad smo mi klikli kao ljudi onda sve ide puno lakše.'', govori Lorena.

A 30 godina otkad su s pjesmom 'Nostalgija' u Dublinu osvojili visoko šesto mjesto, grupa Magazin ponovno juriša na Eurosong. Na predstojećoj Dori slove kao najveći favoriti, a predstavit će se pjesmom na engleskom jeziku, za koju je glazbu napisao Tonči Huljić, a tekst njegov sin Ivan.

''Sad se nadamo bar koju stepenicu više skočit. Pjesma je ludilo i sam nastup će biti veliko iznenađenje. Savršeno će biti.'', dodaje Keko.

Loreni će ovo biti treći nastup na Dori. Kao 17-godišnjakinja 2019. s pjesmom ''Tower of Babylon'' bila je druga i umalo otišla u Izrael.

''Jednostavno dat ćemo sve od sebe, samouvjereni smo, vjerujemo u sebe. Glupo je reći idemo na Doru, ne očekujemo pobjedu. To je glupo, nismo mala djeca, ljudi smo, tako da ćemo dati sve od sebe, maksimalno ćemo se fokusirat na svoje djelo, na pjesmu i idemo najjače.'', priča Lorena.

Magazinci su nam otkrili i najveće želje za 2025-u.

''Da budemo svi živi i zdravi, koliko uspijemo, uspijemo. Ništa forsirat, ništa pod must.'', kaže Keko.

''Jednostavno se prepustiti životu i svemu onome što nas čeka.'', smatra Lorena.

''Zvučat će malo ne znam kako, ali mir u svijetu. Nalazimo se na stvarno jednom čudnom mjestu u čudno vrijeme, sve je moguće i molimo Boga da bude mira, jer onda će se dalje sve posložiti.'', zaključio je Željko.

A za kraj su uputili i novogodišnju čestitku našim gledateljima.

''Svim gledateljima In Magazina sretnu Novu godinu želi grupa Magazin!''

IN Magazin gledajte od ponedjeljka do petka u 17:30 na Novoj TV, a propuštene emisije pogledajte besplatno na novaplus.hr.