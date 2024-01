Film ukrajinskih novinara, koji su bili zatočeni u opkoljenom gradu Mariupolju nominiran je za Oscara!

Glavna tema posljednjih dana nominacije su za prestižnu filmsku nagradu Oscar. Među njima je i film ukrajinskih novinara, koji su bili zatočeni u opkoljenom gradu Mariupolju. Iako je neko vrijeme odolijevao napadima, ratne strahote dovele su do pada grada koji više nije u ukrajinskim rukama. Tvorci dokumentarca otkrili su koliko je bilo izazovno snimati, što im znači ova nagrada i komu duguju svaku minutu filma. Sve možete saznati u prilogu In magazina!

Među nominacijama za najbolji dokumentarni film na ovogodišnjim Oscarima našao se i onaj o tragediji i opsadi ukrajinskog grada Mariupolja.

Potresan dokumentarac snimljen je u prva tri tjedna invazije na Ukrajinu, točnije, lučki grad Mariupolj. A snimili su ga novinari Associated Pressa, koji su se ondje zatekli i punih 20 dana dokumentirali prizore patnje.



''Već je bilo čudo preživjeti Mariupolj, za mene i za moj tim, za sve koji su preživjeli. I onda je bilo čudo da je ovaj film realiziran, da smo ga snimili. I onda je bilo pravo čudo da je otišao tako daleko, da ga je mnogo ljudi u različitim dijelovima svijeta pogledalo'', rekao je Mstyslav Chernov, reporter Associated Pressa.



Sada ga je prepoznala i Akademija filmskih umjetnosti i znanosti, a dokumentarac je u utrci za zlatni kipić. Bombardiranje rodilišta, sudbine ljudi koji su preko noći ostali bez ičega, nestanak struje, vode, telefonske mreže i strahovanje za vlastiti život - samo su dio onoga što je Mislav dokumentirao.



''Dugujem ovo svima koje smo sreli u Mariupolju, svima koji nisu preživjeli, svima koji su preživjeli, svima koji su nam pomogli da preživimo. Svaka nominacija, svaka nagrada, svako priznanje za ovaj film znači da smo u mogućnosti ispričati ovu priču još većem broju ljudi, kako bismo bili sigurni da neće biti zaboravljena'', kaže Mstyslav Chernov.



U Mariupolju je s njim bila i producentica Vasilisa Stepanenko.



''Sjećam se kako su mi u Mariupolju ljudi govorili da ih je svijet zaboravio. Nemaju glas. Svi su ih zaboravili. Nitko im neće pomoći. Ali sada možemo reći da se glas ljudi iz Mariupolja čuje diljem svijeta'', ispričala je Vasilisa Stepanenko, videonovinarka Associated Pressa.



20 dana u Mariupolju već je osvojio nagradu publike na Sundance filmskom festivalu, a neustrašivi reporteri su dobili i Pullitzerovu nagradu za javnu službu.



''Ono što se dogodilo Mariupolju nije nešto što se dogodilo i završeno je. Svaki dan, grad negdje u Ukrajini doživi sudbinu koja je vrlo slična onoj koja se dogodila Mariupolju. Dakle, tijekom ove dvije godine, koliko je ovaj film imao svoj put, gotovo dvije godine, postao je simbol ne samo Mariupolja. Postao je simbol svakog ukrajinskog grada koji je uništen'', ispričali su.



Oscar za najbolji dokumentarni film prošle godine dodijeljen je dokumentarcu o ruskom oporbenom političaru Alekseju Navaljnom, a u čije će ruke ove godine kipić, saznat ćemo 10. ožujka.

