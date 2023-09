Vanna je ljeto odlučila produljiti novim plesnim singlom imena ''Navika'', stvoren je za ljubitelje brzog tempa!

Vanna predstavlja spot za novu pjesmu ''Navika'', singl koji je stvoren za one koji obožavaju plesni ritam.

Otkada se pojavila na glazbenoj sceni Vanna je publiku navikla da njene pjesme postaju veliki hitovi kojima vrijeme ne može ništa. Bilo da ih piše sama ili njeni kolege autori, Vanna svojim vanserijskim vokalom i jedinstvenom interpretacijom svaku pjesmu oboji završnim sjajnim lakom koji ju izdvoji iz diskografske mat mase.

Njena najnovija pjesma ''Navika'' je na najboljem putu da bude upisana u katalog njenih najvećih hitova, a posebno će razveseliti fanove koji ju najviše vole u pjesmama brzog tempa. Za produkciju je zaslužan Vannin dugogodišnji suradnik Goran Kovačić Gorki, a glazbu i stihove napisala je sama nastavljajući uspješni kantautorski rad koji je započeo u vrijeme grupe ET, imao bljeskove tijekom samostalne karijere, da bi svoj potpuni procvat doživio zadnjih nekoliko godina kroz pjesme ''Izmiješane boje'', ''Najbolji ljudi'', ''U tebi'', ''Kad smo se voljeli'', ''Loš trenutak'', ''Pjesma o tebi'', ''Želja'', ''Kriva nota'' te ultimativni hit ''Puna memorija'' po kojemu je nazvana i koncertna turneja iz 2022. godine čiji je vrhunac bio veliki koncert u zagrebačkoj Areni.

Na tom je koncertnom spektaklu Vanna započela lijepu suradnju s koreografkinjom Virnom Hošnjak i plesnim studiom Korak koje je novi singl inspirirao da osmisle koreografiju za novi videospot sniman pod redateljskom palicom Tine Kadoić iz Motion Media Company u Centru za kulturu Čakovec, a o atmosferi sa snimanja Vanna kaže:

''Oduševila me kreativna energija ovih mladih ljudi koji su svim srcem pristupili stvaranju spota pa je cijeli dan snimanja prošao u trenu uz zafrkanciju i ples, a njihovi pozitivni komentari na pjesmu dodatni su mi motiv za sve što je do kraja godine preda mnom, a ima uistinu puno toga. Cijelo ljeto smo puno svirali, zabavljali publiku od juga do sjevera Hrvatske i regije, a gledajući kalendar svojih nadolazećih obaveza, ne vidim puno vremena za odmor što me veseli.''

Aktualan je Vannin live album ''Live@Arena'' objavljen 2023. godine na dvostrukom CD-u na kojemu su sve pjesme izvedene na spektakularnom koncertu „Vanna, 30 godina - Puna memorija“ održanom u zagrebačkoj Areni 2022. godine. Objavu novog studijskog albuma u izdanju Croatia Recordsa Vanna planira do kraja ove godine, a njegova posebnost je i u tome da će po prvi puta sama Vanna biti autorica svih skladbi.