Ususret rasprodanom Lisinskom, 4 Tenora predstavljaju novu pjesmu

''Falit ćeš mi noćas'' dočarala je svu ljepotu glasova omiljenih Tenora - 26. veljače publiku u rasprodanom Lisinskom očekuje spektakl

4 Tenora u tjednu zaljubljenih isplovili su s pjesmom „Falit ćeš mi noćas“. Pjesma je to snažnih stihova i melodije koja će naći put do srca slušatelja. „Tvoje su mi ruke izgubljene luke“ pjevaju Tenori u spotu iz kamenog srca zadarskog zaleđa koji nije bilo nimalo lako snimiti.

Sigurna luka za sve koji vole

''Bura nas je skoro otpuhala, ali ipak smo uspjeli snimiti spot na lokaciji poznatoj kao 'kameni glečeri'', otkrili su Tenori. Nova pjesma donosi priču o dubini ljubavi i razdvojenosti postajući sigurna luka svima onima koji vole, pa i nesretno. Nastavak je to uspješne suradnje s Matkom Šimcem koji potpisuje glazbu i stihove te Eduardom Botićem koji se pobrinuo za aranžman.

''Veselimo se što opet surađujemo s tandemom Šimac i Botrić koji su bili od početka s nama. Ova pjesma je jedan vrhunski uvod u koncertnu sezonu i nadolazeći rasprodani nastup u Lisinskom'', dodali su. Za 26. veljače i zagrebačku publiku pripremili su repertoar pun iznenađenja, a na njemu se nalazi i ova pjesma koju će tada premijerno izvesti uživo.

Spot iz kamenog srca zadarskog zaleđa

Režiju spota potpisuje Igor Goić, zadarski majstor kadra i pejzaža, kako ga je Vladimir Garić nazvao. Spot je sniman na lokaciji koja krije krško čudo prirode poznato kao „kameni glečeri“, u blizini sela Mediđa u zadarskom zaleđu.

''Svakako zanimljivo mjesto za posjetiti, samo preporučam u periodima kad nema bure, što će vam savjetovati i sami Tenori. Naime, na dan kad smo se uspijli svi uskladiti za snimanje, bura je bila na svojem izdahu, ali opet dovoljno jaka da oteža posao'', otkrio je Igor što ih je snašlo na snimanju.

Unatoč buri i svim preprekama koje je lokacija donijela, spotom su Tenori oduševljeni. „Snimanje je, kao i svaki put s Igorom, bilo u najmanju ruku neobično, ali znamo da što su veće i neobičnije prepreke na snimanju, to je spot bolji. Kao i svaki put do sada, nadamo se kako će pjesma i spot doći do publike“, rekli su Tenori.

Planovi za dalje

''Falit ćeš mi noćas'' njihov je osmi singl, a to znači kako su sve bliže i objavi studijskog albuma. No, još su uvijek tajnoviti. Uz to, očekuje ih i bogata koncertna sezona koju otvaraju s 3 tjedna unaprijed rasprodanim koncertom u Lisinskom.

''U iščekivanju albuma i koncerta, uživajte u novom spotu'', poručili su Tenori za kraj.