Urban & 4 objavili maestralnu izvedbu pjesme "Dobar znak (Talijaneza)": "To je mali uvid u avanturu koja nas čeka u Areni"

Sjajni Damir Urban i njegova Četvorka - Luka Toman (gitara), Marko Bradaschia (bubnjevi), Sandi Bratonja (bas gitara, harmonika) i Saša Markovski (klavijature), predstavljaju live izvedbu pjesme "Dobar znak (Talijaneza)".

Snimka je to s jednog njihova gostovanja u Zagrebu, a maestralna suradnja sa Simfonijskim orkestrom ove godine dobiva novu veličinu. Upravo s njime će Urban & 4nastupati 10. lipnja ove godine u Areni Zagreb.

Za orkestralni aranžman pjesme "Dobar znak (Talijaneza)" pobrinuo se Ante Gelo, dok je glazbenike predvodio maestro Alan Bjelinski. Upravo on će ravnati i njihovim koncertom u zagrebačkoj Areni. Pjesma je objavljena na hvaljenom albumu "Lipanj, srpanj, kolovoz", koji je dobitnik nekoliko nagrada Porin. Singlovi "Iskra" i "Sama" proglašeni su Pjesmama godine na dodjelama nagrada Porin, a Damir Urban i Četvorka su za pjesme s ovog izdanja i samog albuma dobili još statue za Album godine, Najbolju izvedbu grupe s vokalom, Najbolju mušku vokalnu izvedbu te Najbolji album rock glazbe.

"S obzirom na to da smo u ovom trenutku fokusirani na koncert sa Simfonijskim orkestrom u zagrebačkoj Areni, željeli smo objaviti neku od pjesama koje smo u tom aranžmanu već i izveli. Odluka je pala na Dobar znak, odnosno Talijanezu, ne samo zato što će to, nadamo se, biti baš dobar znak, već i zato što nam je to jedna od dražih pjesama s albuma Lipanj, srpanj, kolovoz. Ova verzija pjesme Dobar znak je ujedno i prikaz naše suradnje s Gelom, Bjelinskim i Simfonijskim orkestrom, ali i mali uvid u glazbenu avanturu koja nas čeka na koncertu u Areni, kojem se neizmjerno veselimo", istaknuo je Damir Urban.

Svestrani riječki glazbenik na sceni je već više od tri desetljeća, a njegov bogati glazbeni put uključuje godine rada u grupi Laufer te samostalnu karijeru tijekom koje je surađivao s brojnim kolegama. Vlasnik je čitavog niza strukovnih priznanja u vidu nagrada Porin, Rock&OFF, Crni mačak i MTV Gold Award, te priznanja kao što su Nagrada grada Rijeke, te Nagrada Miroslav Korbler Hrvatskog društva skladatelja.

Urbanova vjerna publika svaki njegov novi singl objeručke dočeka, što redovito pokazuju ovacijama na njegovim koncertima. Damir Urban svojim koncertima nikoga ne ostavlja ravnodušnim te zaista ne čudi što se za njegove nastupe uvijek traži ulaznica više.

Urban&4 publici ovoga puta pripremaju pravi spektakl u Areni Zagreb u pratnji Simfonijskog orkestra, a ulaznice za ovo nesvakidašnje iskustvo možete nabaviti u sustavu Entrio.

