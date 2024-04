Obilježava se 25 godina svjetskog glazbenog brenda Defected, a domaćin ovog spektakla je jedan od najboljih hrvatskih klubova

Zagreb je tek treći grad u svijetu u kojem se ovog proljeća obilježava 25 godina svjetskog glazbenog brenda Defected, a domaćin glazbenog spektakla je hrvatski klub Peti kupe.

Zagrebačko slavljeničko izdanje održat će se u utorak, 30. travnja od 22 sata. Domaćin ovom glazbenom spektaklu uoči Praznika rada je nedavno nagrađeni, najbolji hrvatski klub Peti kupe.



Posljednjih mjeseci traje proslava 25 godina Defecteda, a prije Zagreba plesalo se u Londonu, Miamiu i New Yorku. Na trećem slavljeničkom spektaklu ovog poznatog brenda u hrvatskoj metropoli nastupit će dobro nam poznati house DJ-evi; Low Steppa, Catz 'n Dogz, Monki te Riva Starr. Uz njih tu su i hrvatski DJ-i iz Brenda Dobar House Elena Mikac i Tom Bug.



Nakon Zagreba, proslava se nastavlja u Tisnom. Defected Croatia ovog će ljeta imati svoje šesto izdanje. Jedan od najpopularnijih europskih Festivala i ove će godine biti rasprodan u kratkom roku, a The Garden Resort bit će dom najbolje europske house glazbe od 1. do 4. kolovoza.

U četiri festivalska dana nastupit će više od 80 izvođača među kojima su i Crazy P, Dimitri from Paris, Kenny Larkin, Sam Divine, The Shapeshifters i drugi.



Izdavačka kuća i brend, koji su upravo Zagreb odabrali kao centar regionalne zajednice, Defected Records specijalizirani su za house glazbu.

Pod njihovom su etiketom izdani brojni kompilacijski albumi te imaju poznatu radijsku emisiju. Diljem svijeta organiziraju nezaboravne glazbene događaje. U njihovom su portofoliu brojni izvođači nagrađeni Grammyem.

Njihov rad prati više od osam milijuna obožavatelja iz cijelog svijeta. Svaki zagrebački party putem društvenih mreža i objava u medijima vidjeli su milijuni ljudi diljem svijeta.

1/30 >> Pogledaji ovu galeriju +25 Zanimljivosti Vedrana Rudan žestoko oplela po Matanićevom priznanju: "Sad će kod zlostavljača žena alkoholizam i bijeli nos biti olakotna okolnost..."

1/32 >> Pogledaji ovu galeriju +27 Celebrity Za obitelj Šuput ljeto već je počelo, evo u kojoj avanturi i outfitu njezin sin ovaj put skuplja simpatije!