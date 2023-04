Tedi Spalato donio dašak Dalmacije u Lisinski, na pozornici mu se pridružili i dragi gosti

Koncert Tedija Spalata u Lisinskom bila je zahvala ovog glazbenika prijateljstvu, ljubavi, Dalmaciji i prije svega – glazbi.

Koncert pod nazivom "Ime mi je nevažno" u subotu je predstavio Tedijev istoimeni album stavljajući naglasak, baš kao što ime daje naslutiti, na dobru glazbu i prijateljstva koja su se rodila iz nje.

Uz pratnju Orkestra Gorana Rukavine te odlične goste, zagrebačka je publika u Lisinskom imala priliku uživati u novim, ali i u prokušanim starijim hitovima u atmosferi koja će se još dugo pamtiti.

"Ovo je večer glazbe", poručio je Tedi odmah na početku svog koncerta u Lisinskom. Slaveći upravo glazbu, svoju veliku ljubav, Tedi je izveo pjesme s novog albuma "Ime mi je nevažno" uz spektakularnu pratnju Orkestra Gorana Rukavine. Publika je glasnim pljeskom iza svake pjesme, a naročito hitova "Ime mi je nevažno" i "Slomljena krila", potvrdila sve pohvale Tedijevog nedavnog rada, kao i nominacije za Porin koje su se njegovom uratku nasmiješile.

Kao i uvijek, ovaj skromni glazbenik sve je pohvale želio podijeliti s drugima. Tako je na koncertu našao priliku istaknuti glazbenike, ali i tekstopisce, aranžere, producente koji su ga oblikovali kao čovjeka i glazbenika te su s njim, ujedinjeni u ljubavi prema glazbi, stali iza nekih njegovih hitova. Prisjetio se i velikana Vinka Coce, Olivera Dragojevića i Massima te je njima u čast s publikom zapjevao "Vidi li se šta odozgar", "Tko sam ja da ti sudim" i "Da mogu".

S obzirom na to da je Tedijev rad protkan suradnjama i prijateljstvom, na pozornici su mu se pridružili i dragi gosti. S grupom Pavel osvojio je Porin 2021. za "Ne daj na nas" u kategoriji najbolje vokalne suradnje, a istu je pjesmu s Tonkom i Aljošom Šerićem izveo za oduševljenu publiku. Par mu je napravio i malo iznenađenje, s obzirom na to da Tedi nije mogao doći na dodjelu, tada osvojenu statuu Porina donijeli su mu na koncert. Kada se govori o savršenoj suradnji, valja istaknuti i onu s Antom Gelom. Na akustičnim su gitarama izveli "Marinera" u flamenco-fado varijanti.

Zadnji dio koncerta u Zagreb je donio dašak Dalmacije. Složnim glasovima klapa Berulia s Tedijem je otpjevala hitove čije stihove i svaki takt publika vrlo dobro zna. "Dalmatinsko pismo moja", "Konoba", "More snova", "Sve ću preživit" do fantastičnog vrhunca s pjesmom "Dalmatino, povišću pritrujena" – za publiku će to ostati nezaboravni doživljaj, za antologiju hrvatske glazbe.

Ništa manje nije bilo ni za očekivati od glazbenika koji je za snimku svog prvog solističkog nastupa u Lisinskom 2001. osvojio Porin za najbolji album zabavne glazbe. Velik je uspjeh bio i Tedijev koncert "Sve ću preživit" u Lisinskom iz 2018. koji je ovom splitskom pjevaču, ali i publici posebno draga uspomena.

Unatoč svim uspjesima koji ga prate, Tedi je i dalje ostao svoj, ostao skroman te za kraj poručio: "Hvala svima od srca na ovom doživljaju, bila mi je velika čast!". Nada se da će ovo moći uskoro ponoviti, baš kao i publika.

