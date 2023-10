Nakon senzacionalnog spektakla u Dubaiju, svjetski glazbeni brend Defected dolazi u Zagreb!

Na radost brojne hrvatske i regionalne publike, svjetski glazbeni brend Defected ponovno dolazi u Hrvatsku.

Nakon senzacionalnog prvog izdanja istoimenog festivala koje se održalo prije nekoliko dana u Dubaiju, novo druženje uz vrhunsku house glazbu održat će se upravo u Zagrebu u petak, 24. studenog u Boćarskom domu s posebnom Defected produkcijom i kompletnim audio doživljajem putem Garden Funktion 1 ozvučenja.



“Iznimno nam je drago što smo dio 25. obljetnice Defecteda i što nastavljamo izvrsnu suradnju s brendom Defected. The Garden te brend Dobar House nastavit će raditi isključivo s timom Defecteda i krenuti naprijed kako bi ponudio najbolja događanja u house glazbi u regiji i nastavio graditi sve veću regionalnu zajednicu Defecteda nizom događaja!”, izjavio je Nick Colgan, osnivač The Garden Croatia.



Hrvatska ovim ponovnim glazbenim eventom tako postaje pravi dom Defected brenda. Izvrsna je vijest da je upravo Zagreb odabran za novu lokaciju nakon svjetske metropole Dubaija. Na prvom njihovom festivalu u ovoj svjetskoj metropoli, vidjeli smo nove produkcijske elemente, a dio kojih će zasigurno biti predstavljen i hrvatskoj publici.



“House glazba je uvijek bila i uvijek će biti izlaz za mnoge. Sve što radimo je da služimo našoj zajednici. Drago mi je da nastavljamo s eventima u Hrvatskoj i Zagrebu!”, izjavio je Wez Saunders iz Defecteda.



Nastavak je ovo izvrsne suradnje Defecteda i njihovog hrvatskog partnera Nick Colgana. Upravo je on, zajedno s vlasnikom brenda Wez Saundersom, ovog ljeta najavio bolju povezanost te izgradnju baze regionalne Defected zajednice. Iz tog razloga, posebno oduševljenje tada je izazvala objava kako će se u Zagrebu u studenom te svibnju iduće godine održati dva Defected glazbena spektakla. Prilika je ovo da se svi prisjetimo avantura s ovoljetnog festivala, ali isto tako da nova publika uvidi što je to posebno i toliko intrigirajuće u glazbenoj priči zvanoj Defected.



Ulaznice za zagrebački Defected mogu se već danas kupiti u sustavu Entrio.hr