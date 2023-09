Stjepan Hauser svjetski poznatoj božićnoj pjesmi dodao svoju čaroliju, novim remek djelom najavio prvi božićni album!

Hrvatski, svjetski poznati, virtuoz na violončelu, HAUSER, sprema se za ovogodišnje blagdane na poseban način - objavom svog prvog božićnog albuma pod nazivom Christmas. Nakon izdavanja prva dva solo albuma Classic i The Player na red je došao i treći album, ovoga puta u blagdanskom raspoloženju.

Za ovaj album HAUSER je napravio remake 14 svima poznatih božićnih melodija iz različitih dijelova svijeta te uz pratnju orkestra i zbora istaknuo svoju jedinstvenu umjetnost sviranja violončela. Odabrani božićni klasici koji su se našli na albumu među ostalima uključuju i dvije HAUSEROVE omiljene melodije - američku pjesmu "Amazing Grace" i Mozartovu svetu ariju "Laudate Dominum".

Vodeći single albuma, Amazing Grace, prate spektakularni vizuali koji prikazuju dinamičnog violončelista u njegovom jedinstvenom izvođenju. Spot za ovu pjesmu sniman je u zagrebačkom Francuskom paviljonu. Iza spota stoji produkcijski dvojac Sestrice – producentica Ana Badurina redatelj Luka Sepčić. Za HAUSERA, "Amazing Grace“ je među omiljenim Božićnim pjesmama stoga ne čudi kako upravo njom predstavlja svoj nadolazeći album. Kao uvertira u cijeli album, video spot dostupan je već sada, a možete ga pronaći na linku.

HAUSER je poznat po svom jedinstvenom pristupu svakoj pjesmi te spajanjem naočigled nespojivog. Od početka svoje solo karijere svjetski poznatim pjesmama daje svoj specifičan štih što je postao i njegov zaštitni znak, a upravo ta jedinstvenost i nevjerojatna sposobnost spajanja klasičnog instrumenta i moderne glazbe donijela mu je brojne ekskluzivne nastupe. Svojom pojavom na pozornici publiku ostavlja bez daha i vodi ih u novi i čaroban svijet kroz putovanje prepuno emocijama.

Također će započeti svoju prvu solo turneju krajem rujna, koja će uključivati i koncerte u Beogradu (24.10.) i Zagrebu (25.10.). Ovo je izvanredna prilika za čuti talentiranog glazbenika uživo i zaroniti u čarobni svijet njegovih melodija te doživjeti pravi spektakl kakav samo HAUSER zna prirediti.

Za svoj prvi božićni album HAUSER se također inspirirao svojom ljubavlju prema izvođačima kao što su Frank Sinatra, Dean Martin, Bing Crosby i Elvis Presley te je izabrao četiri ikonične američke božićne pop pjesme iz sredine 20. stoljeća da upotpuni kolekciju - "White Christmas", "The Christmas Song (Chestnuts Roasting on an Open Fire)", "Have Yourself a Merry Little Christmas" i "I'll Be Home for Christmas".

"Želio sam da sve zvuči kao klasična glazba", govori HAUSER o božićnim melodijama koje se nalaze na albumu Christmas.

"Instrumentalna glazba je nešto što svatko, bez obzira na mjesto i jezik, može razumjeti. Sviranje instrumenta poput violončela ima ogromnu prednost jer ljudi diljem svijeta mogu uživati u tim pjesmama na potpuno nov način. Glazbu možete slušati u pozadini, čak i ako niste usmjereni samo na nju. Idealna je za otvaranje poklona, pripremu večere, ukrašavanje božićnog drvca - za bilo koji trenutak. Mislim da će ljudi biti iznenađeni kad čuju svoju omiljenu božićnu pjesmu u ovom romantičnom, 'holivudskom' stilu. Želio sam da ovaj album bude ugodno glazbeno iskustvo, u kojoj god prilici ga slušali."

Christmas zrači čarolijom blagdana, obuhvaća toplinu, ljubav i duh prijateljstva koji prate Božić, preplavljujući nas romantikom i užitcima blagdanskih trenutaka. CD izdanje albuma sadržavat će poseban božićni ukras i video poruku od HAUSERA kao jedinstveni božićni poklon.

Predstavljajući svima poznatu te dragu i nostalgičnu glazbu koja slavi duh Božića, album će biti dostupan od petka, 27. listopada 2023.

1/30 >> Pogledaji ovu galeriju +25 Celebrity Trudna hrvatska plus-size manekenka u pripijenoj haljini ponosno pokazala poveći trbuh, a ocrtavale su se i njezine raskošne obline!

1/30 >> Pogledaji ovu galeriju +25 Nekad i sad Tarik i Lejla Filipović kakve ne pamtimo: Prije estetskog zahvata i u neobičnim izdanjima omiljeni par nećete baš lako prepoznati!