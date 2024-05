Harmonikašica koja nije ušla u uži izbor Dore nastavlja uspjeh "Balkan Popa", moderne ritmove pretočila je u novi singl!

Stela Rade, mlada glazbena senzacija koja je široj javnosti postala poznata singlom "Balkan Pop", nastavlja oduševljavati svojom kreativnošću i energijom.

Nakon što je izazvala veliki interes javnosti neprolaskom na ovogodišnju Doru te pritom svojim singlom i talentom pridobila brojne obožavatelje, Stela Rade je nedavno imala priliku surađivati s popularnim bosanskohercegovačkim sastavom Dubioza Kolektiv, gdje su zajedno nastupili u nezaboravnom tramvajskom koncertu u Zagrebu.

Sada Stela donosi novi glazbeni uradak, singl pod nazivom "Može se, mora se", koji obilježava novi smjer u njezinoj karijeri. Pjesma je originalno zamišljena kao balada od strane Filipa Tančića, ali Stela je prepoznala potencijal za dinamičniju i plesniju melodiju. Brzom adaptacijom i dodavanjem ritma, uz ključni dodatak harmonike, pjesma je transformirana u ljetni hit.



"Može se, mora se" odlikuje živim instrumentima i mediteranskim, posebno grčkim utjecajem, zahvaljujući instrumentu buzuki, dok harmonika, kao Stelin zaštitni znak, zadržava važnu ulogu, ali ne dominira u potpunosti.

"Zamišljali smo od početka da pjesma bude puna živih instrumenata i da ima neki grčki vajb, zato smo ubacili i buzuki kao instrument. Obavezna je bila harmonika, ali nisam htjela forsirati da bude glavna za ovu pjesmu", ispričala je Stela.

Suradnja s Filipom Tančićem pokazala se plodnom, budući da su njihove glazbene vizije usklađene, što obećava i budući album na kojem trenutno rade.

"Od ideje do realizacije je prošlo doslovno pet dana. I to je ono što volim u radu sa Stelom jer bez puno riječi se razumijemo muzički. Ona da ideju, ja se nadovežem i obrnuto i to je baš uživanje raditi s njom", o suradnji je rekao Filip.

Video spot za "Može se, mora se" snimljen je na otoku Viru, gdje su u prvom planu Stela sa svojom karakterističnom rozom harmonikom i novim rozim automobilom. Spot, čiji je redatelj Patrik Vuković, prikazuje bezbrižno ljetno uživanje - sunčanje, kupanje, roštilj i druženje s prijateljima, savršeno dočaravajući atmosferu pjesme.



S ovim novim singlom, Stela Rade nastavlja graditi svoj glazbeni identitet, kombinirajući tradicionalne elemente s modernim ritmovima, potvrđujući svoje mjesto na regionalnoj glazbenoj sceni.

